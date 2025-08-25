Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Ổn định tổ chức, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Sau gần 2 tháng chính thức đi vào hoạt động, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm vận hành thông suốt. Với vai trò “người gác cửa” ngân sách, đơn vị vừa nỗ lực tháo gỡ vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tinh gọn bộ máy, vận hành thông suốt

Ngày 1/7/2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIV chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất bốn KBNN tỉnh cũ (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Phú Yên). Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Với trụ sở đặt tại phường Nha Trang (Khánh Hòa), bộ máy của KBNN khu vực XIV gồm 10 phòng tham mưu và 19 phòng giao dịch, thực hiện chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk mới.

Công chức KBNN khu vực XIV đang kiểm soát các khoản chi ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Ngay sau khi thành lập, tập thể lãnh đạo đơn vị đã tập trung ổn định tổ chức, triển khai quy chế làm việc theo nguyên tắc “có việc là có người làm”, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ không gián đoạn. Đội ngũ cán bộ nhanh chóng tiếp cận khối lượng lớn văn bản chỉ đạo, trong đó có Thông tư 41/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các thông tư quan trọng về tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis), hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN và quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước cùng nhiều công văn hướng dẫn liên quan đến tổ chức bộ máy tài chính cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với 528 công chức và 76 hợp đồng lao động, trong khi biên chế được giao là 673, đơn vị phải gánh khối lượng công việc rất lớn. Song, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ cùng sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo đã giúp bộ máy nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định.

KBNN khu vực XIV cũng chủ động ban hành hàng loạt công văn chi tiết để tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Nổi bật là hướng dẫn mở tài khoản cho UBND xã, phường; quy định mã cơ quan thu, mã loại hình thu; hay quy trình nhập dự toán, lệnh chi tiền trên hệ thống TABMIS. Việc này đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách, đặc biệt là cấp xã, kịp thời thích ứng với thay đổi lớn trong quản lý tài chính công.

Thu - chi ngân sách kịp thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Trong bối cảnh quản lý địa bàn rộng, trải dài trên 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk mới, KBNN khu vực XIV vẫn duy trì hiệu quả công tác thu - chi ngân sách. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, tài chính và 15 ngân hàng thương mại, mở 135 tài khoản thanh toán và chuyên thu, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN. Tính đến ngày 10/8/2025, thu NSNN trong cân đối đạt 24.174 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 90,6%, còn thu từ xuất nhập khẩu đạt 39,34%.

Về chi ngân sách, KBNN khu vực XIV đã kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư công đúng quy định. Tổng chi NSNN tính đến 10/8/2025 đạt 13.225 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách trung ương 2.955 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 10.270 tỷ đồng.

Công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công luôn được KBNN khu vực XIV coi là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: H.T

Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công được đơn vị coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến ngày 7/8/2025, tổng vốn giải ngân đạt hơn 4.823 tỷ đồng, tương ứng 42,2% kế hoạch năm. Mặc dù chưa đạt mục tiêu 50% trong nửa đầu năm, song KBNN khu vực XIV đã chủ động tháo gỡ vướng mắc, yêu cầu chủ đầu tư rà soát hồ sơ kỹ lưỡng, triển khai hệ thống giám sát giao dịch trực tuyến, cam kết không để tồn đọng hồ sơ thanh toán.

Có thể nói, chỉ trong thời gian ngắn sau khi hợp nhất, KBNN khu vực XIV đã chứng minh sự chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính ngân sách. Từ việc ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn, bảo đảm thu – chi ngân sách thông suốt, đến nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công, đơn vị đã góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển hạ tầng và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững tại miền Trung - Tây Nguyên.

Một loạt dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ giải ngân: Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1, thành phần 1) đã giải ngân 486,4 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch và hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng; Dự án đường nối Tân Sơn (tỉnh Ninh Thuận cũ) – Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng cũ) đạt 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025; các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận cũng được giải ngân kịp thời, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng khu vực, thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực cho kinh tế miền Trung - Tây Nguyên.

Vượt khó vì mục tiêu chung

Bên cạnh khối lượng công việc lớn, một khó khăn không nhỏ là việc điều động, luân chuyển công chức đến trụ sở chính và các phòng giao dịch sau khi sáp nhập. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Phó Giám đốc KBNN khu vực XIV cho biết, nhiều cán bộ phải di chuyển quãng đường xa, có người hơn 100 km mới tới nơi làm việc. Điều này tạo áp lực lớn về thời gian, sinh hoạt gia đình.

“Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, đội ngũ công chức KBNN khu vực XIV vẫn nghiêm túc chấp hành phân công, sắp xếp cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn vị cũng chủ động hỗ trợ, bố trí chỗ ăn ở, tạo điều kiện để cán bộ an tâm công tác lâu dài”- bà Trang nhấn mạnh.

Tinh thần vượt khó, đoàn kết ấy đã trở thành động lực lan tỏa, giúp đơn vị không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà còn xây dựng hình ảnh người cán bộ Kho bạc “kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” trong giai đoạn mới.

