Chia sẻ kinh nghiệm giám sát và thực thi trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại ASEAN

(TBTCO) - Cùng với cơ hội, lĩnh vực tài sản mã số cũng mang lại cho cơ quan quản lý những thách thức lớn. Tính chất phi tập trung, không biên giới và ẩn danh người dùng của tài sản số dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý, giám sát.

Nhiều cơ hội song thách thức cũng lớn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đăng cai tổ chức Hội thảo của Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) về giám sát và thực thi trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại ASEAN. Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Thị trường ACMF (A-MDP) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ thực hiện.

Có thời điểm, giá trị vốn hóa toàn cầu của thị trường này đạt tới hơn 4.000 tỷ đô la Mỹ, với sự xuất hiện của hàng triệu loại tài sản mã số khác nhau.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải cho biết, trong hơn một thập kỷ vừa qua, thị trường tài sản số đã phát triển vượt bậc và trở thành một bộ phận ngày càng có ảnh hưởng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Các sản phẩm mới, mô hình giao dịch mới liên tục được giới thiệu đến công chúng đầu tư đã chứng minh sức sáng tạo không ngừng của công nghệ chuỗi khối (blockchain) và các ứng dụng liên quan. Các quốc gia cũng đang nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp và các quy định nhằm quản lý, giám sát thị trường tài sản số, đặc biệt là phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Các thành viên tham dự thảo luận tại hội thảo. Ảnh: SSC

Theo đánh giá của ông Bùi Hoàng Hải, cùng với cơ hội, lĩnh vực tài sản mã số cũng mang lại cho cơ quan quản lý những thách thức lớn. Tính chất phi tập trung, không biên giới và ẩn danh người dùng của tài sản số dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý, giám sát. Nguy cơ các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố lợi dụng tính ẩn danh và phân tán của công nghệ blockchain càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ chế giám sát chặt chẽ và phối hợp hành động hiệu quả không chỉ giữa các cơ quản lý của từng quốc gia mà còn là cơ chế phối hợp, quản lý, giám sát liên thông giữa các quốc gia với nhau. Và trên hết, khi các hành vi vi phạm có thể phát sinh tại một quốc gia nhưng lan rộng gây hậu quả tới nhiều thị trường khác, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, điều tra và hỗ trợ cưỡng chế trở nên cần thiết để đảm bảo sự toàn vẹn và bền vững của thị trường.

“Những thách thức trên đòi hỏi cơ quan quản lý không chỉ cải tiến khung pháp lý trong nước mà còn tăng cường phối hợp khu vực, từng bước xây dựng các chuẩn mực chung, hài hòa nhưng vẫn tôn trọng sự khác biệt về bối cảnh phát triển của từng quốc gia” - Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Hợp tác nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát

Ông Sou Socheat - Đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách, với tư cách là Tổng Vụ trưởng SERC chia sẻ tài sản số đang chuyển đổi thị trường tài chính và tạo ra những cơ hội mới cho ASEAN. Đây là thời điểm để các nước thành viên ACMF cùng nhau phát triển với sự đổi mới và trách nhiệm. Thông qua hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất các phương pháp tiếp cận, ASEAN có thể xây dựng các thị trường hiện đại, an toàn và đáng tin cậy, bảo vệ nhà đầu tư, củng cố nền kinh tế và cùng nhau xây dựng một khu vực thống nhất.

Ông Sou Socheat nhấn mạnh, với tư cách là đồng Chủ tịch của A-MDP, SERC cùng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập của thị trường vốn trong khu vực ASEAN thông qua việc xây dựng năng lực cho các cơ quan quản lý trẻ khu vực ASEAN (như Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) trong khung khổ chương trình nâng cao năng lực cho các Cơ quan Quản lý trẻ ASEAN (AYRP). Những sáng kiến trong khung khổ chương trình này bao gồm các lĩnh vực quan trọng như giám sát quỹ đầu tư tập thể (CIS) và chứng khoán phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp, quản trị công ty, giám sát thị trường, công nghệ tài chính và hệ thống công bố thông tin.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. Ảnh: SSC

Đại diện ADB, ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết gần một tỷ dân số trên toàn thế giới dự kiến ​​sẽ tham gia vào lĩnh vực tài sản số trong năm nay. Điều này như một thông điệp mạnh mẽ về cách đổi mới có thể chuyển đổi thị trường nhanh chóng. ASEAN cũng không ngoại lệ, khi có hơn 70 triệu người dùng tài sản số hiện nay, khu vực này đang đi đầu trong việc áp dụng công nghệ tài chính (fintech).

Ông Shantanu Chakraborty cũng bày tỏ lo ngại về những thách thức cấp bách về mặt quy định, giám sát và thực thi. Do tài sản số giao dịch liên tục xuyên biên giới và thường được thiết kế phi tập trung, các cơ quan quản lý phải luôn cảnh giác trong việc giải quyết các rủi ro như biến động thị trường, gian lận và các mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính. Do đó, các khuôn khổ hợp tác khu vực, hành động phối hợp và việc chia sẻ kiến ​​thức liên tục giữa các thành viên ACMF sẽ rất quan trọng để xây dựng thị trường tài sản số an toàn, linh hoạt và toàn diện./.