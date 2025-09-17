Nông nghiệp Hòa Phát nộp hồ sơ IPO, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu

|VPBankS “mở toang” room ngoại, chốt phương án IPO 375 triệu cổ phiếu Chính thức có nghị định mới, tăng chất lượng hàng hóa và tính minh bạch cho thị trường chứng khoán Tăng chất hàng hóa từ sóng IPO
Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (Nông nghiệp Hòa Phát) vừa cho biết đã chính thức nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào chiều 16/9/2025.
Theo kế hoạch, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã cổ phiếu HPA. Nguyên tắc định giá cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách, đạt 11.887 đồng/cổ phiếu, cập nhật tại thời điểm 30/6/2025.
Doanh nghiệp sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, nguồn vốn huy động ưu tiên đầu tư trang trại, mở rộng nhà máy thức ăn chăn nuôi, bổ sung vốn lưu động và phát triển tại khu vực miền Trung, miền Nam.
|Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát huy động vốn ưu tiên đầu tư trang trại, mở rộng nhà máy thức ăn chăn nuôi.
Hồ sơ IPO của Nông nghiệp Hòa Phát được gửi đến UBCKNN chỉ vài ngày sau khi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP vừa được ban hành ngày 12/9 và có hiệu lực cùng ngày. Theo quy định mới, đối với hoạt động IPO, thời gian đưa cổ phiếu lên sàn được rút ngắn còn 30 ngày, thay vì 90 ngày như trước.
|Việc IPO cổ phiếu mang lại một cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực của Nông nghiệp Hòa Phát đã gây dựng được suốt thời gian qua.
Nông nghiệp Hòa Phát là công ty con của Tập đoàn Hòa Phát. Đến cuối quý II/2025, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn mẹ là 99,9992% vốn điều lệ. Trong hệ sinh thái Hòa Phát, nông nghiệp là mảng đóng góp lớn thứ hai chỉ sau mảng thép. Năm 2024, Nông nghiệp Hòa Phát mang về 7.084 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,2% so với năm 2023. Riêng 6 tháng đầu 2025, công ty ghi nhận 4.325 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 61% kế hoạch cả năm.
Lợi nhuận gộp của Nông nghiệp Hòa Phát tăng trưởng ngoạn mục trong giai đoạn 2023 - 2025. Nửa đầu năm 2025, lợi nhuận gộp đạt 1.206 tỷ đồng, tương đương 83% cả năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Cả năm 2025, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến lãi ròng khoảng 1.600 tỷ đồng với mức thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) xấp xỉ 6.274 đồng.
Hòa Phát chính thức bước vào nông nghiệp từ tháng 3/2015, khi thành lập Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên. Đến tháng 2/2016, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát ra đời, trở thành pháp nhân quản lý toàn bộ mảng thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, bò, gia cầm.
|
Gia cầm Hòa Phát dẫn đầu thị phần miền Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả trứng/ngày.
Qua 10 năm phát triển, Hòa Phát đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành nông nghiệp Việt Nam với hệ thống nhà máy, trang trại trên toàn quốc. Thức ăn chăn nuôi trong nhóm 13 doanh nghiệp sản xuất lớn nhất, dẫn đầu thị phần bò Úc và cũng đứng đầu thị phần trứng gà tại phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày. Công ty hiện sở hữu hệ thống trang trại chăn nuôi heo hiện đại, khép kín, quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với công suất trên 600.000 con/năm.
|
Rút ngắn quy trình IPO và đăng ký giao dịch
Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt IPO, tổ chức đăng ký niêm yết có trách nhiệm gửi bổ sung cho Sở giao dịch chứng khoán nơi đăng ký niêm yết các tài liệu nêu tại khoản 3 Điều này.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được các tài liệu hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều này, trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đáp ứng điều kiện về giá trị vốn hóa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 và các điều kiện quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 109 Nghị định này, Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu. Trường hợp từ chối, Sở giao dịch chứng khoán trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán ban hành quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu, tổ chức đăng ký niêm yết phải đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu niêm yết (ngày giao dịch phải sau ít nhất 6 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán nhận được văn bản đề nghị của tổ chức đăng ký niêm yết nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết).
Sở giao dịch chứng khoán ra thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu chấp thuận niêm yết sau khi Sở giao dịch chứng khoán nhận được giấy đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu niêm yết của tổ chức đăng ký niêm yết và văn bản của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc cổ phiếu đó đã đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.