Nông nghiệp Hòa Phát nộp hồ sơ IPO, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát sẽ IPO và niêm yết trên sàn HoSE sớm nhất vào tháng 12/2025. "Gà đẻ trứng vàng" của Hòa Phát dự kiến đạt EPS 6.274 đồng trong cả năm 2025.

Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (Nông nghiệp Hòa Phát) vừa cho biết đã chính thức nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào chiều 16/9/2025.

Theo kế hoạch, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã cổ phiếu HPA. Nguyên tắc định giá cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách, đạt 11.887 đồng/cổ phiếu, cập nhật tại thời điểm 30/6/2025.

Doanh nghiệp sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, nguồn vốn huy động ưu tiên đầu tư trang trại, mở rộng nhà máy thức ăn chăn nuôi, bổ sung vốn lưu động và phát triển tại khu vực miền Trung, miền Nam.

Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát huy động vốn ưu tiên đầu tư trang trại, mở rộng nhà máy thức ăn chăn nuôi.

Hồ sơ IPO của Nông nghiệp Hòa Phát được gửi đến UBCKNN chỉ vài ngày sau khi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP vừa được ban hành ngày 12/9 và có hiệu lực cùng ngày. Theo quy định mới, đối với hoạt động IPO, thời gian đưa cổ phiếu lên sàn được rút ngắn còn 30 ngày, thay vì 90 ngày như trước.

Việc IPO cổ phiếu mang lại một cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực của Nông nghiệp Hòa Phát đã gây dựng được suốt thời gian qua.

Nông nghiệp Hòa Phát là công ty con của Tập đoàn Hòa Phát. Đến cuối quý II/2025, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn mẹ là 99,9992% vốn điều lệ. Trong hệ sinh thái Hòa Phát, nông nghiệp là mảng đóng góp lớn thứ hai chỉ sau mảng thép. Năm 2024, Nông nghiệp Hòa Phát mang về 7.084 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,2% so với năm 2023. Riêng 6 tháng đầu 2025, công ty ghi nhận 4.325 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 61% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận gộp của Nông nghiệp Hòa Phát tăng trưởng ngoạn mục trong giai đoạn 2023 - 2025. Nửa đầu năm 2025, lợi nhuận gộp đạt 1.206 tỷ đồng, tương đương 83% cả năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Cả năm 2025, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến lãi ròng khoảng 1.600 tỷ đồng với mức thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) xấp xỉ 6.274 đồng.

Hòa Phát chính thức bước vào nông nghiệp từ tháng 3/2015, khi thành lập Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên. Đến tháng 2/2016, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát ra đời, trở thành pháp nhân quản lý toàn bộ mảng thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, bò, gia cầm.

Gia cầm Hòa Phát dẫn đầu thị phần miền Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả trứng/ngày.

Qua 10 năm phát triển, Hòa Phát đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành nông nghiệp Việt Nam với hệ thống nhà máy, trang trại trên toàn quốc. Thức ăn chăn nuôi trong nhóm 13 doanh nghiệp sản xuất lớn nhất, dẫn đầu thị phần bò Úc và cũng đứng đầu thị phần trứng gà tại phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày. Công ty hiện sở hữu hệ thống trang trại chăn nuôi heo hiện đại, khép kín, quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với công suất trên 600.000 con/năm.