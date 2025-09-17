Thủy sản Minh Phú tăng vốn điều lệ lên gần 4.011 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu ESOP

(TBTCO) - Thủy sản Minh Phú vừa thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ, nâng tổng vốn lên gần 4.011 tỷ đồng. Việc tăng vốn được thực hiện qua chương trình phát hành cổ phiếu ESOP, mở rộng tiềm lực cho các kế hoạch phát triển trong năm 2025.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã Ck: MPC) vừa thông qua việc điều chỉnh điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ.

Cụ thể, vốn điều lệ của Thủy sản Minh Phú được tăng từ mức 4.009 tỷ đồng lên gần 4.011 tỷ đồng. Việc tăng vốn này được thực hiện thông qua chương trình phát hành thêm cổ phiếu theo hình thức lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau đợt phát hành, tổng vốn điều lệ của Thủy sản Minh Phú sẽ được chia thành 401 triệu cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng.

Vùng nguyên liệu của Thủy sản Minh Phú

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.485 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn tăng mạnh, gấp hơn 4,4 lần so với cùng kỳ, đạt 178 tỷ đồng. Mục tiêu kinh doanh của Thủy sản Minh Phú trong năm 2025 là đạt doanh thu hơn 15.667 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 997 tỷ đồng.

Đến nay, tập đoàn đã hoàn thành hơn 41% mục tiêu doanh thu và khoảng 18% mục tiêu lợi nhuận ròng cả năm. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của Minh Phú sau năm 2024 đầy khó khăn, khi tập đoàn này ghi nhận khoản lỗ 190 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp thua lỗ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Thủy sản Minh Phú tổ chức vào tháng 6/2025, chia sẻ về triển vọng kinh doanh trong năm nay, lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh, các mục tiêu đã đặt ra hoàn toàn khả thi nhờ vào sự cải thiện của mảng tôm thương phẩm và tôm giống. Minh Phú đang tích cực dồn lực để hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ việc lai tạo con giống, nuôi trồng, chế biến đến xuất khẩu và phân phối. Trong đó, việc phát triển con giống chất lượng cao sẽ là yếu tố quyết định, chiếm hơn 60% mức độ thành công trong việc nuôi tôm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thủy sản Minh Phú cũng bày tỏ sự lạc quan khi cho biết, nếu các chính sách thuế quan của Mỹ có lợi, lợi nhuận của tập đoàn sẽ đạt tối thiểu 100 tỷ đồng/tháng từ tháng 6/2025. Nếu giải quyết được vấn đề nhân công, lợi nhuận có thể tăng lên 150 tỷ đồng/tháng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên sáng ngày 17/9, cổ phiếu MPC có giá 17.000 đồng/cổ phiếu, tăng 7,5% so với đầu tháng. Với hơn 401 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hiện đạt 6.818 tỷ đồng.