Danh sách lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ sau hợp nhất

(TBTCO) - Ông Phan Tiến Lân (Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX) vừa được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế TP. Cần Thơ (hợp nhất TP. Cần Thơ cùng các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang sau ngày 1/7).

Thuế TP. Cần Thơ có 13 Thuế cơ sở. Ảnh: Hoàn Mỹ

Ngoài ra, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Tấn Phát (Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX) làm Phó Trưởng Thuế TP. Cần Thơ; ông Đỗ Đấu Tranh (Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX) làm Phó Trưởng Thuế TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVIII) làm Phó Trưởng Thuế TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Việt Thống, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVIII) làm Phó Trưởng Thuế TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Tâm (Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX) làm Phó Trưởng Thuế TP. Cần Thơ.

Song song đó, Cục Thuế cũng đã công bố quyết định về tên gọi, nơi đặt trụ sở chính, địa bàn quản lý thuế của 13 thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP. Cần Thơ.

Cụ thể: Thuế cơ sở 1 có trụ sở đặt tại phường Ninh Kiều, quản lý các địa bàn: Phường Ninh Kiều, phường Cái Khế, phường Tân An, phường An Bình.

Thuế cơ sở 2 có trụ sở đặt tại phường Cái Răng, quản lý các địa bàn: Phường Cái Răng, phường Hưng Phú, xã Nhơn Ái, xã Phong Điền, xã Trường Long.

Thuế cơ sở 3 có trụ sở đặt tại phường Bình Thuỷ, quản lý các địa bàn: Phường Bình Thủy, phường Long Tuyên, phường Thới An Đông, phường Thới Long, phường Phước Thới, phường Ô Môn.

Thuế cơ sở 4 có trụ sở đặt tại phường Thuận Hưng, quản lý các địa bàn: Phường Trung Nhứt, phường Thốt Nốt, phường Thuận Hưng, phường Tân Lộc, xã Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Quới, xã Vĩnh Trinh, xã Thạnh An.

Thuế cơ sở 5 có trụ sở đặt tại xã Cờ Đỏ, quản lý các địa bàn: Xã Thạnh Phú, xã Thới Hưng, xã Cờ Đỏ, xã Đông Hiệp, xã Trung Hưng, xã Thới Lai, xã Đông Thuận, xã Trường Xuân, xã Trường Thành

Thuế cơ sở 6 có trụ sở đặt tại phường Vị Thanh, quản lý các địa bàn: phường Vị Thanh, phường Vị Tân, xã Hòa Lưu, xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Đông, xã Vị Thanh 1, xã Vĩnh Tường.

Thuế cơ sở 7 có trụ sở đặt tại phường Long Mỹ, quản lý các địa bàn: Phường Long Mỹ, phường Long Phú 1, phường Long Bình, xã Vĩnh Viễn, xã Lương Tâm, xã Xà Phiên.

Thuế cơ sở 8 có trụ sở đặt tại phường Đại Thành, quản lý các địa bàn: Phường Ngã Bảy, phường Đại Thành, xã Tân Bình, xã Hòa An, xã Phương Bình, xã Tân Phước Hưng, xã Hiệp Hưng, xã Phụng Hiệp, xã Thạnh Hòa.

Thuế cơ sở 9 có trụ sở đặt tại xã Tân Hòa, quản lý các địa bàn: Xã Thạnh Xuân, xã Tân Hòa, xã Trường Long Tây, xã Châu Thành, xã Đông Phước, xã Phú Hữu.

Thuế cơ sở 10 có trụ sở đặt tại phường Sóc Trăng, quản lý các địa bàn: Phường Sóc Trăng, phường Phú Lợi, phường Mỹ Xuyên, xã Hòa Tú, xã Gia Hòa, xã Nhu Gia, xã Ngọc Tổ, phường Vĩnh Châu, phường Khánh Hòa, phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Hải, xã Lai Hòa.

Thuế cơ sở 11 có trụ sở đặt tại xã Phú Tâm, quản lý các địa bàn: Xã Phú Tâm, xã An Ninh, xã Thuận Hòa, xã Hồ Đắc Kiện, xã Mỹ Tú, xã Long Hưng, xã Mỹ Phước, xã Mỹ Hương, xã Nhơn Mỹ, xã Phong Nẫm, xã An Lạc Thôn, xã Kế Sách, xã Thới An Hội, xã Đại Hải.

Thuế cơ sở 12 có trụ sở đặt tại xã Long Phú, quản lý các địa bàn xã Trường Khánh, xã Đại Ngãi, xã Tân Thạnh, xã Long Phú, xã Cù Lao Dung, xã An Thạnh, xã Trần Đề, xã Thạnh Thới An, xã Tài Văn, xã Liêu Tú, xã Lịch Hội Thương.