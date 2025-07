6 Trưởng Thuế Tây Nam Bộ sau sáp nhập tỉnh

(TBTCO) - Sáng ngày 1/7, Hội nghị trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc để công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ của Cục Thuế (Bộ Tài chính) nhằm triển khai mô hình tổ chức mới của ngành Thuế vừa được tổ chức để kiện toàn hệ thống thuế với 34 Thuế tỉnh, thành phố, trong đó bao gồm chân dung 6 Trưởng Thuế khu vực Tây Nam Bộ.

Thực hiện chủ trương về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2229/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 381/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.

Cơ cấu tổ chức mới của cơ quan thuế bao gồm 34 Thuế tỉnh, thành phố; 350 Thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là dấu mốc quan trọng của ngành Thuế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế các cấp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Cục Thuế công bố quyết định tổ chức, cán bộ tại 34 Thuế tỉnh, thành phố. Ảnh: Đức Minh

Trước sáp nhập tình vào ngày 1/7, Khu vực Tây Nam Bộ có 13 tỉnh, tuy nhiên sau sáp nhập còn lại 6 tỉnh (nếu tính cả Long An sáp nhập vào Tây Ninh). Như vậy, khu vực này hiện tại sẽ bao gồm các tỉnh: Tây Ninh (Long An + Tây Ninh) , TP. Cần Thơ ( TP. Cần Thơ + Hậu Giang + Sóc Trăng), Vĩnh Long (Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh), Đồng Tháp (Đồng Tháp + Tiền Giang), Cà Mau (Cà Mau + Bạc Liêu), An Giang (An Giang + Kiên Giang).

Ngành thuế khu vực này trước sắp xếp theo địa giới hành chính mới bao gồm 4 chi cục: Chi cục Thuế khu vực XVII (Long An + Vĩnh Long + Tiền Giang), Chi cục Thuế khu vực XVIII (Trà Vinh + Bến Tre + Sóc Trăng), Chi cục Thuế khu vực XIX (Cần Thơ + Hậu Giang + An Giang + Đồng Tháp), Chi cục Thuế khu vực XX (Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu). Tuy nhiên, sau sắp xếp lại theo địa giới hành chính, hiện tại còn 6 Thuế tỉnh bao gồm: Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau.

Tương ứng, danh sách bổ nhiệm cho biết, 6 tân Trưởng Thuế khu vực Tây Nam Bộ bao gồm: Ông Nguyễn Nam Bình – Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh (trước đó ông Nguyễn Nam Bình là Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II); ông Phan Tiến Lân – Trưởng Thuế TP. Cần Thơ (trước đó ông Phan Tiến Lân là Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX); ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Thuế tỉnh An Giang (trước khi bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Bình là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX); ông Phạm Quốc Dũng – Trưởng Thuế tỉnh Vĩnh Long (trước đó ông Phạm Quốc Dũng là Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVIII); ông Lê Văn Sơn – Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau (trước đó ông Lê Văn Sơn là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVII); ông Đoàn Hữu Hiếu – Phó Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp và giao phụ trách Thuế tỉnh Đồng Tháp (trước đó, ông Đoàn Hữu Hiếu là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX)./.