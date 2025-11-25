Trường Đại học Tài chính - Maketing giảm học phí, trao học bổng cho học sinh vùng lũ

(TBTCO) - Trước ảnh hưởng bởi thiên tai khu vực miền Trung và Nam Trung bộ, Trường Đại học Tài chính - Maketing đã kịp thời chia sẻ với sinh viên bằng chính sách giảm học phí, gia hạn thời gian đóng học phí, đồng thời sẽ tổ chức Chương trình Trao học bổng, quà hỗ trợ học sinh các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa.

Trường Đại học Tài chính - Maketing vừa thông báo về chính sách hỗ trợ sinh viên các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp do mưa lũ gây ra. Thông báo của Trường Đại học Tài chính - Maketing nêu rõ, đối tượng hỗ trợ là sinh viên khóa 22D, 23D, 24D, và 25D hình thức chính quy đang theo họ tại Trường có địa chỉ thường trú tại 3 địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ, bao gồm: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Danh sách sinh viên được hỗ trợ sẽ được nhà trường cập nhật trước ngày 10/12/2025.

Về chính sách hỗ trợ, sinh viên sẽ được giảm 10% học phí học kỳ I năm 2026 (theo mức học phí phát sinh trong học kỳ I năm 2026). Tiền hỗ trợ sẽ trừ vào học phí học kỳ I năm 2026 trên hộ thống UIS.

Sinh viên thuộc đối tượng trên cũng sẽ được Nhà trường gia hạn học phí học kỳ I năm 2026 đến hết ngày 28/2/2026. Nhà trường tự động gia hạn, sinh viên không cần thao tác.

Ngoài ra, sinh viên các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, không thể di chuyển đến trường trong các đợt thi, có thể làm đơn xin tham gia kỳ thi phụ với lý do bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, có chụp ảnh minh chứng kèm theo sẽ được giải quyết. Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn liên hệ với Phòng công tác sinh viên, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên để được hỗ trợ.

Trường Đại học Tài chính - Maketing sẽ tổ chức Chương trình Trao học bổng, quà hỗ trợ học sinh các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bên cạnh đó, trong 2 ngày 26 và 27/11, Trường Đại học Tài chính - Maketing cũng sẽ tổ chức Chương trình Trao học bổng, quà hỗ trợ học sinh các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa bị ảnh hưởng bão, lũ tháng 11 năm 2025.

Cụ thể, trao học bổng và quà tặng động viên thầy cô, học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (bị ảnh hưởng bão, lũ) với 100 triệu đồng tiền mặt, 5 suất học bổng (mỗi suất 30 triệu đồng), 100 phần quà tặng (nhu yếu phẩm).

Trao học bổng và quà tặng động viên thầy cô, học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân (xã Tuy An Tây, tỉnh Phú Yên) và dự kiến trao các phần quà cho gia đình có con em học sinh THPT thuộc xã Tuy An Tây bao gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 5 suất học bổng (mỗi suất 30 triệu đồng), 3 bộ máy tính cũ với dự kiến kinh phí 15 triệu đồng, 100 phần quà tặng (nhu yếu phẩm). Các phần quà hỗ trợ bà con và phần tiền trao dự kiến 30 triệu đồng tùy vào số lượng địa phương thông báo.

Trao học bổng và quà tặng động viên thầy cô, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân với 70 triệu đồng tiền mặt, 3 suất học bổng (mỗi suất 30 triệu đồng), 50 phần quà tặng (nhu yếu phẩm). Trao học bổng và quà tặng động viên thầy cô, học sinh Trường THPT Hùng Vương với 70 triệu đồng tiền mặt 3 suất học bổng (mỗi suất 30 triệu đồng), 50 phần quà tặng (nhu yếu phẩm).