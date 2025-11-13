(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư mới về trạng thái vàng của tổ chức tín dụng. Dự thảo mở rộng phạm vi điều chỉnh theo Nghị định 232/2025/NĐ- CP, đề xuất nâng giới hạn trạng thái vàng lên 5% vốn tự có các ngân hàng, thay vì mức 2% như quy định cũ, nhằm tăng nguồn cung vàng hợp pháp và thu hẹp chênh lệch giá vàng.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng. Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 38/2012/TT-NHNN.

Đề xuất nới giới hạn trạng thái vàng lên 5%, mở rộng "kho" vàng cho các ngân hàng. Ảnh minh hoạ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, dự thảo Thông tư mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định tại Nghị định 232/2025/NĐ- CP. Đồng thời, bổ sung hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu quy định tại Thông tư này chỉ bao gồm giao dịch giao ngay.

Giao dịch mua, bán vàng miếng; mua, bán vàng nguyên liệu giao ngay là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán với nhau số lượng vàng miếng, vàng nguyên liệu theo giá vàng được thỏa thuận tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán, giao, nhận vàng miếng, vàng nguyên liệu trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo.

Điều 3 dự thảo Thông tư quy định rõ nguyên tắc tính trạng thái vàng bao gồm: khối lượng vàng miếng sản xuất; doanh số mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay, bao gồm cả các cam kết mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay ngoại bảng. Cùng với đó là doanh số xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, bao gồm cả các cam kết xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu ngoại bảng.

Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo quy định tại Điều 4 về giới hạn trạng thái vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ nâng trạng thái vàng cuối ngày của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng; xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu lên mức 5% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Cũng tại Điều 4 dự thảo Thông tư, trạng thái vàng không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng chỉ được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng của tổ chức tín dụng là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của tổ chức tín dụng, được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

"Chậm nhất đến 14 giờ của ngày làm việc, tổ chức tín dụng gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối và Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính)" - dự thảo nêu rõ.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định tại Điều 11a Nghị định 24/2024/NĐ-CP từ 50.000 tỷ đồng trở lên gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank, ACB.

Giả định cả 8 ngân hàng này đều đáp ứng đủ các điều kiện và được Ngân hàng Nhà nước cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Qua tính toán sơ bộ, sử dụng số liệu vốn tự có của 8 ngân hàng này cuối tháng 9/2025, tỷ giá mua chuyển khoản Vietcombank ngày 06/11/2025 là 26.135 VND/USD và giá bán vàng quốc tế ngày 06/11/2025 ở mức 3.982 USD/ounce thì 5% vốn tự có của cả 8 ngân hàng trên tương đương 2,56 tỷ USD và khoảng 20 tấn vàng.

Tuy nhiên, việc các ngân hàng có được sản xuất hay xuất nhập khẩu vàng hay không còn phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước xét duyệt và cấp hạn mức (quota).

Theo ban soạn thảo, việc nâng giới hạn này nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng cung ứng một lượng vàng đáng kể ra thị trường, trong bối cảnh phạm vi hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng được mở rộng. Từ đó, kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

Đồng thời, vẫn bảo đảm an toàn hoạt động, ổn định của hệ thống ngân hàng do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với quy mô vốn tự có và năng lực tài chính của các ngân hàng./.