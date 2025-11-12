HDBank triển vọng hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2025

(TBTCO) - Tại Hội nghị Nhà đầu tư quý III/2025 tổ chức ngày 10/11/2025, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã Ck: HDB) duy trì quan điểm tự tin về khả năng tăng tốc trong quý IV, hướng tới hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Tại hội nghị, đại diện Ban lãnh đạo HDBank cho biết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch: tín dụng tăng 22,6%, lợi nhuận trước thuế 14.803 tỷ đồng (+17%), thu nhập ngoài lãi 5.366 tỷ đồng (+178,6%), ROE 25,2%, ROA 2,1%, CIR 25,7% - thuộc nhóm thấp nhất ngành. HDBank hiện phục vụ hơn 20 triệu khách hàng, tăng trưởng bền vững với nền tảng tài chính được quốc tế đánh giá cao và xếp hạng tín nhiệm Moody’s thuộc nhóm cao nhất toàn ngành.

Các công ty thành viên cũng đạt kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm: HD SAISON đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng (ROE 24,4%); HD Securities lợi nhuận 614 tỷ đồng (+30%, dẫn đầu ngành về ROE); Vikki Bank có lãi sau 7 tháng chuyển đổi, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới.

Đại diện Ban lãnh đạo HDBank tại Hội nghị Nhà đầu tư quý III/2025.

Ngân hàng đã được cổ đông thông qua kế hoạch chuyển trụ sở về Saigon Marina IFC - một biểu tượng mới của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, đồng thời lấy ý kiến về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 30% (25% cổ tức, 5% thưởng), tiếp tục duy trì chính sách chi trả cao và ổn định qua các năm.

Chia sẻ với nhà đầu tư tại hội nghị, Ban lãnh đạo HDBank duy trì quan điểm tự tin về khả năng tăng tốc trong quý 4, hướng tới hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, nhờ hai động lực chính: Nhu cầu tín dụng theo mùa cao điểm cuối năm và triển vọng cải thiện chất lượng tài sản trong bối cảnh vĩ mô thuận lợi hơn. Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và đủ bù đắp phần áp lực biên lãi ròng (NIM).

Dù vậy, chi phí tín dụng và nợ xấu cần thêm thời gian để cải thiện. Diễn biến quý III/2025 cho thấy khả năng điều chỉnh giảm nhẹ trong dự báo lợi nhuận, song triển vọng tăng trưởng và kết quả năm 2025 vẫn tích cực và dự kiến vượt mức kế hoạch.

Trong phần trao đổi tại hội nghị, Ban lãnh đạo HDBank thông tin cụ thể hơn về triển vọng tăng trưởng tín dụng. 9 tháng đầu năm, HDBank đã bán hơn 37.000 tỷ đồng nợ cho một ngân hàng khác theo chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu cả năm tăng trưởng tín dụng tới 35%.

Động lực tăng trưởng tín dụng được dẫn dắt bởi nhu cầu vốn từ khu vực FDI, xuất nhập khẩu, chương trình nhà ở và xây dựng trong mùa cao điểm, cùng sự cải thiện rõ rệt của mảng cho vay bán lẻ ở thế chấp và tiêu dùng. Trong triển vọng này, HDBank cho biết đã được Ngân hàng Nhà nước phân bổ hạn mức phù hợp với năng lực tài chính và định hướng tăng trưởng của ngân hàng, qua đó có điều kiện đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong quý cuối năm.

Về biên lãi ròng (NIM), HDBank đặt mục tiêu 4,8-5,0% cho cả năm 2025, thấp hơn mức 5,09% trong 9 tháng đầu năm, phản ánh phần nào áp lực lãi suất huy động tăng. Tuy nhiên, thanh khoản được duy trì ở mức tốt với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 71,3%, thấp hơn đáng kể so với trần 85%, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ 22,3%. HDBank cũng đã thu xếp thành công hơn 500 triệu USD vốn nước ngoài với chi phí cạnh tranh, và triển vọng Fed giảm lãi suất có thể giúp giảm thêm chi phí huy động USD thời gian tới.

Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ nguồn thu từ phí thanh toán, bancassurance và thu hồi nợ. Đặc biệt, từ giữa tháng 10/2025, khi khung pháp lý mới về quyền thu giữ tài sản bảo đảm có hiệu lực, ngân hàng đã có điều kiện xử lý nợ nhanh hơn và cải thiện dòng tiền thu hồi.

Ban lãnh đạo HDBank đánh giá nợ xấu sẽ cải thiện rõ từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026 nhờ môi trường vĩ mô ổn định, thanh khoản bất động sản phục hồi và quy định xử lý tài sản bảo đảm thuận lợi hơn, qua đó hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về khoảng 2% vào cuối năm nay.

Về triển vọng lợi nhuận sau kết quả 9 tháng, Ban lãnh đạo HDBank cho biết ngân hàng tiếp tục hướng tới mục tiêu lợi nhuận năm 2025 vượt 21.000 tỷ đồng, đồng thời kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận đạt 25 - 30% trong giai đoạn 2025-2030. Các công ty thành viên cũng đặt kế hoạch tăng trưởng tích cực: HD SAISON dự kiến dư nợ tăng 15-16%, hướng tới lợi nhuận 1.500 tỷ đồng; HD Securities đặt mục tiêu 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, tiếp tục duy trì hiệu quả ROE đầu ngành.

Ban lãnh đạo HDBank khẳng định, với nền tảng tài chính vững, năng lực huy động tốt và chất lượng tài sản cải thiện, ngân hàng hoàn toàn có cơ sở để tăng tốc trong quý IV/2025. Chiến lược tập trung vào tăng trưởng hiệu quả, kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh số hóa và mở rộng khách hàng bán lẻ tiếp tục là trọng tâm trong giai đoạn 2025 - 2030./.