Hợp tác Agribank – NEU: Bước tiến trong phát triển nhân lực chất lượng cao

(TBTCO) - Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và năng lực cạnh tranh của mỗi bên, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Lễ ký kết diễn ra ngày 6/11 tại Trụ sở chính Agribank, với sự tham dự của lãnh đạo hai bên. Đại diện NEU có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc; GS.TS Nguyễn Thành Hiếu - Phó Giám đốc; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Phía Agribank có ông Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; cùng đại diện các đơn vị trong hệ thống.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác hơn 20 năm giữa hai đơn vị, hướng tới mô hình “Nhà trường – Nhà nước – Doanh nghiệp”, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững quốc gia.

Việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Agribank và NEU được xem là bước đi tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Sự phối hợp này giúp Agribank gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn hoạt động ngân hàng; tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu trong cộng đồng học thuật. Với NEU, thỏa thuận mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập và việc làm, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ nhấn mạnh: “Đây không chỉ là dấu mốc hợp tác giữa một định chế tài chính quốc gia và một trường đại học danh tiếng, mà còn là biểu tượng của tinh thần doanh nghiệp nhà nước đồng hành cùng giáo dục quốc dân, hướng tới phát triển con người Việt Nam toàn diện vì một nền kinh tế tri thức và nhân văn”.

Là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, Agribank tiên phong thực hiện chính sách tiền tệ của Đảng và Nhà nước, gắn bó mật thiết với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn - trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam. Với tổng tài sản hơn 2,2 triệu tỷ đồng, dư nợ trên 1,9 triệu tỷ đồng và mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, Agribank luôn giữ vững vai trò ngân hàng vì cộng đồng, vì người dân và vì sự phát triển đất nước.

Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở đào tạo hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, tài chính, marketing và quản trị kinh doanh. Gần 70 năm qua, trường đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng và nền kinh tế, đồng thời đóng góp thông qua nghiên cứu, tư vấn và hoạt động cộng đồng. Hiện NEU có khoảng 2.000 cán bộ, giảng viên và đào tạo hằng năm khoảng 45.000 sinh viên, học viên.

Ban lãnh đạo Agribank khẳng định: trong thời đại tri thức, công nghệ và quy mô chỉ là nền tảng, còn tri thức, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến mới là sức sống bền vững. Hợp tác chiến lược với NEU chính là đầu tư cho con người và tri thức Việt Nam, kết hợp sức mạnh giữa nghiên cứu - đào tạo với kinh nghiệm, tiềm lực và mạng lưới rộng khắp của Agribank, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với thời đại số và đóng góp vào sự hưng thịnh của đất nước.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng NEU - khẳng định sự hợp tác giữa Agribank và NEU không chỉ là kết nối giữa hai thương hiệu lớn, mà còn là sự cộng hưởng tầm nhìn trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng thành công của lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận, NEU sẽ đồng hành cùng Agribank trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu và tư vấn chính sách tài chính - ngân hàng. Ngược lại, Agribank tạo điều kiện để sinh viên NEU tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, phát huy năng lực sáng tạo, đồng thời phối hợp với Nhà trường trong các chương trình truyền thông, trách nhiệm xã hội và chuyển đổi số.

Sự hợp tác giữa Agribank và NEU được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tiêu biểu trong liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, cùng góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao – nền tảng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam./.