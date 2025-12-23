Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Agribank hỗ trợ hộ kinh doanh xóa bỏ thuế khoán

(TBTCO) - Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai ký kết quy chế phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế; hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi số; triển khai hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt…

Chiều ngày 23/12/2025, Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ký kết Quy chế hợp tác với 4 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), gồm: Chi nhánh Nghĩa Lộ Yên Bái, Chi nhánh Trạm Tấu Yên Bái, Chi nhánh Văn Chấn Yên Bái và Chi nhánh Mù Cang Chải Yên Bái.

Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế; hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi số; triển khai hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Đại diện Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai và 4 chi nhánh Agribank ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Luân

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế hợp tác với 4 chi nhánh Agribank là bước đi quan trọng trong việc tăng cường phối hợp liên ngành, góp phần hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thích ứng với các yêu cầu mới trong quản lý thuế, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Thuế và triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử.

Sự tham gia tích cực của hệ thống ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số thuận lợi hơn, giảm chi phí triển khai, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế một cách hiệu quả và bền vững.

Agribank Chi nhánh Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Mù Cang Chải - Trạm Tấu Yên Bái sẽ phối hợp cung cấp, giới thiệu các dịch vụ ngân hàng số, hỗ trợ hộ kinh doanh mở và sử dụng tài khoản thanh toán, triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh từng bước tiếp cận, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo các chi nhánh Agribank tham gia ký kết khẳng định, với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước có mạng lưới lớn nhất cả nước, phủ khắp từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, Agribank luôn xác định sứ mệnh của mình không chỉ là cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn là ngân hàng vì cộng đồng, vì doanh nghiệp, vì sự phát triển của đất nước.

Agribank sẽ luôn đồng hành cùng cơ quan thuế, tăng cường hỗ trợ, tư vấn cho hộ kinh doanh các giải pháp tài chính - ngân hàng phù hợp, an toàn, hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan thuế trên địa bàn./.