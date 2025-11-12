(TBTCO) - Tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản” tiếp tục tập trung nhìn lại bức tranh toàn cảnh thị trường tài chính - đầu tư năm 2025, đồng thời dự báo xu hướng và chiến lược cho giai đoạn 2026 trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Giữa làn sóng biến động của kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang mở ra “kỷ nguyên mới” cho thị trường tài chính - đầu tư, nơi mỗi lớp tài sản đều mang trong mình cơ hội và thách thức riêng. Tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức, diễn ra ngày 13/11/2025 không chỉ là diễn đàn nhìn lại một năm nhiều biến động, mà còn là nơi định hình tầm nhìn cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Kinh tế thế giới năm 2025 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ căng thẳng thương mại, xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại một số khu vực, cho đến sự biến động khó lường của thị trường tài chính - tiền tệ. Trong nước, năm 2025 được coi là bước khởi đầu của một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với các nghị quyết trọng điểm, mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%, kỳ vọng đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Thị trường tài chính Việt Nam đang chứng kiến những bước ngoặt quan trọng khi chứng khoán đứng trước ngưỡng cửa nâng hạng, tài sản số dần được pháp lý hóa, Trung tâm Tài chính Quốc tế chính thức hình thành, hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Tiếp nối tinh thần “Kỷ nguyên mới, Sức bật mới” của Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ ba - năm 2025 (VWAS) vừa qua, Tọa đàm tháng 11 với chủ đề “Sức hút của các lớp tài sản” sẽ tiếp tục tập trung nhìn lại bức tranh toàn cảnh thị trường tài chính - đầu tư năm 2025, đồng thời dự báo xu hướng và chiến lược cho giai đoạn 2026 trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia tài chính, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý quỹ, doanh nghiệp niêm yết, cùng các tổ chức đầu tư trong nước và quốc tế, nhằm đánh giá diễn biến, triển vọng các kênh đầu tư chủ chốt (chứng khoán, bất động sản, tài sản số, vàng, ngoại hối...); phân tích tác động của môi trường pháp lý và thể chế mới tới chiến lược đầu tư; thảo luận khuyến nghị chính sách, thúc đẩy tính minh bạch và bền vững của thị trường.

Tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản” sẽ diễn ra vào sáng thứ Năm ngày 13/11/2025 tại trụ sở Báo Tài chính - Đầu tư, 47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội với các bài chia sẻ sâu sắc về tiềm năng của thị trường chứng khoán sau khi được nâng hạng (Maybank Việt Nam), vị thế đồng USD trước các thách thức mới (Exness Investment Bank).

Phiên thảo luận tại tọa đàm sẽ phân tích bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước năm 2025, những biến động lớn đã tác động đến thị trường tài chính – đầu tư, xu hướng mới nổi và bài học kinh nghiệm. Các chuyên gia sẽ bàn về các kênh đầu tư chủ chốt giai đoạn 2025 - 2026 (kênh truyền thống và mới nổi) trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; đồng thời thảo luận hướng đi nhằm nâng cao tính bền vững, minh bạch của thị trường, tạo niềm tin cho cộng đồng nhà đầu tư và doanh nghiệp./.