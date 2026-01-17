Chứng khoán tuần 19/1-25/1: Dòng tiền lan tỏa, thị trường thử thách ở vùng đỉnh lịch sử

Sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán nhờ dòng tiền lan toả kéo theo đà tăng ở nhiều nhóm ngành. Tâm điểm chú ý tuần tới là kỳ họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cùng mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 bước vào giai đoạn cao điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận trạng thái tích cực trong tuần giao dịch thứ hai của năm 2026, khi VN-Index lần đầu tiên vượt mốc 1.900 điểm trong phiên giữa tuần (13/01). Chỉ số có thời điểm vươn lên hơn 1.918 điểm, cao nhất trong lịch sử giao dịch. Lực cầu mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các ngân hàng có vốn Nhà nước như VCB, BID và cổ phiếu năng lượng GAS. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi áp lực bán xuất hiện rõ rệt tại vùng đỉnh, kéo VN-Index nhanh chóng rời ngưỡng 1.900 điểm.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup đã làm lu mờ nỗ lực của toàn thị trường, khiến chỉ số điều chỉnh mạnh. Đến phiên giao dịch cuối cùng, thị trường mới lấy lại sắc xanh khi nhóm cổ phiếu trụ và một số mã Vingroup hồi phục trở lại.

Dòng tiền lan tỏa: Tăng điểm nhưng phân hóa rõ nét

Các chỉ số đều tăng trong tuần qua. Đóng cửa tuần giao dịch từ 12/01-16/01/2026, VN-Index kết tuần tại 1.879,13 điểm, tăng 14,33 điểm (0,77%). HNX-Index tăng 1,28%, trong khi UPCoM-Index ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lên 126,54 điểm, tương ứng tăng 3,78%.

VN-Index không cải thiện quá mạnh mẽ về điểm số, nhưng điểm đáng chú ý là sự lan tỏa của dòng tiền. Trái ngược với tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026 khi dòng tiền tập trung chủ yếu vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đã có sự luân phiên rõ rệt giữa các nhóm ngành trong tuần này, mang lại cơ hội cho số đông nhà đầu tư.

Theo thống kê từ Chứng khoán Kirin, có tới 20/21 nhóm ngành đóng cửa tuần trong sắc xanh. Cổ phiếu công nghệ - viễn thông dẫn đầu với mức tăng 27,25%, tiếp đến là bảo hiểm (11,03%) và bất động sản khu công nghiệp (8,50%). Ở chiều ngược lại, bất động sản dân cư là nhóm ngành duy nhất giảm điểm, với mức điều chỉnh 8,25%.

Diễn biến giao dịch theo nhóm ngành lũy kế 5 phiên gần nhất - Nguồn: CSI

Diễn biến phân hóa cũng thể hiện rõ ở nhóm cổ phiếu trụ. Sau nhịp tăng mạnh, các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu cao của cổ đông Nhà nước bắt đầu chững lại. Thay vào đó, thị trường ghi nhận sự bứt phá của các cổ phiếu vốn hoá lớn khác như FPT ở nhóm công nghệ hay PNJ ở nhóm bán lẻ.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục trải qua một tuần giao dịch kém tích cực. Tại buổi làm việc ngày 15/01 giữa Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam đã ở mức rất cao so với các nền kinh tế tương đồng, đặt ra áp lực lớn trong điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn tới. Tuần trước, thông tin từ văn bản hướng dẫn do Ngân hàng nhà nước gửi đến các ngân hàng thương mại về tăng trưởng tín dụng năm 2026 đã đề cập đến yêu cầu kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, không vượt quá mức tăng trưởng chung.

Thanh khoản duy trì ở mức cao, cao hơn 44,8% so với bình quân 20 tuần. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, thanh khoản có dấu hiệu suy yếu, phản ánh tâm lý thận trọng khi chỉ số chưa thể chinh phục thành công mốc 1.900 điểm.

Tuy vậy, khối ngoại trở lại trạng thái bán ròng trong tuần này, với 73,67 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Tổng giá trị bán ròng đạt xấp xỉ 2.233 tỷ đồng, trong đó bị bán ròng mạnh nhất là cổ phiếu VRE. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Vietcombank (VCB) vẫn được mua ròng tới 1.267 tỷ đồng, qua đó nâng giá trị giải ngân từ đầu năm 2026 đến nay lên 2.000 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng trong tuần 12/1-16/1 - Nguồn: CSI

Chờ đợi mùa báo cáo và thông điệp chính sách

Bước sang tuần giao dịch tới, thị trường được dự báo sẽ chịu tác động đan xen từ cả yếu tố trong nước và quốc tế. Trong nước, tâm điểm chú ý là kỳ họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, dự kiến bắt đầu từ ngày 19/01. Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, VN-Index nhiều khả năng sẽ được “neo” ở vùng giá cao trong nửa đầu tuần nhằm chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này, trước khi biến động mạnh hơn sau đó, tùy thuộc vào các thông điệp và định hướng chính sách được đưa ra.

"Dòng tiền đang có xu hướng ngừng đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu Nhà Nước đã tăng mạnh trong nửa tháng qua và một phần quay trở lại dần những nhóm cổ phiếu beta đã giảm mạnh." Ông Nguyễn Tấn Phong - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree

Bên cạnh đó, trong tuần tới, nhiều doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025, cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường. Chuyên gia từ Pinetree cho rằng xu hướng thị trường giai đoạn hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên giữ vững tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt, đề cao quản trị danh mục và không nên FOMO vào những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Theo quan sát của chuyên gia từ Chứng khoán Kirin, nhiều mã cổ phiếu hiện tại vẫn đang ở vùng định giá hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng trong năm 2026 còn nhiều dư địa. Do đó, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm nắm giữ danh mục và chờ VN-Index có nhịp rung lắc về ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá nêu trên để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu và ưu tiên ở những mã cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục.

Tuần tới, thị trường toàn cầu sẽ theo dõi khá nhiều dữ liệu kinh tế được công bố, đặc biệt là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, PMI của các nền kinh tế lớn, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và số liệu GDP của Trung Quốc. Những biến động từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra các nhịp rung lắc ngắn hạn đối với thị trường trong nước.