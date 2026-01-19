Đa dạng phương thức truyền thông chính sách thuế đến người dân, doanh nghiệp

(TBTCO) - Năm 2026, nhiều chính sách thuế quan trọng chính thức có hiệu lực. Bộ Tài chính yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các luật, chính sách mới ban hành hoặc sửa đổi phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm chắc quy định và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Tuyên truyền làm rõ điểm mới của chính sách

Bộ Tài chính vừa công bố Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026. Kế hoạch nêu rõ, năm 2026, nhiều chính sách thuế quan trọng chính thức có hiệu lực, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống chính sách thuế bước vào giai đoạn cải cách sâu rộng, hướng đến minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý. Vì vậy, mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nắm đủ thông tin để thực hiện đúng quy định và kịp thời điều chỉnh hoạt động theo quy định mới.

Một trong những chính sách thu hút nhiều sự quan tâm của người nộp thuế là việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 của Quốc hội. Bên cạnh đó, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 mang đến nhiều thay đổi căn bản trong chính sách thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh, đặc biệt là việc xóa bỏ hoàn toàn thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai thuế từ ngày 1/1/2026 đối với hộ kinh doanh.

Trong những năm qua, ngành Thuế luôn tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ để người dân dễ dàng tiếp cận các chính sách thuế. Ảnh: Đức Thanh

Ngoài ra, nhiều chính sách thuế có sự thay đổi, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng, áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt, ưu đãi lệ phí môn bài, giảm thuế bảo vệ môi trường… Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu, các nội dung này cần được truyền tải bằng hình thức dễ hiểu, làm rõ điểm mới, nội dung thay đổi và những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng trong thực tiễn.

Đồng thời, gắn chặt hoạt động phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện thể chế tài chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước. Việc triển khai không áp dụng một khuôn mẫu cứng, mà linh hoạt lựa chọn hình thức phù hợp với từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng, từ hội nghị, hội thảo, tọa đàm đến tin, bài, phỏng vấn trên báo chí và các nền tảng số. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, gắn với tiến trình chuyển đổi số của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc, nhằm mở rộng kênh tiếp cận và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Bộ Tài chính yêu cầu, công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 cần tập trung vào các chính sách mới, các văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng thi hành là người dân và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành...

Bộ Tài chính cho biết, với việc thay đổi và áp dụng các chính sách mới, người dân và doanh nghiệp không tránh khỏi vướng mắc khi chưa nắm vững quy trình thực hiện và kiến thức pháp lý nhất định, do đó, việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền là cần thiết.

Các hình thức truyền thông pháp luật cần đa dạng, từ đăng tải văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, in ấn tài liệu hướng dẫn, tới tổ chức chuỗi hội nghị, buổi đối thoại chuyên sâu giữa cơ quan soạn thảo và doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông mạng xã hội để mở rộng tầm phủ.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Chia sẻ về công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa - Nguyễn Văn Thủy cho biết, trong những năm qua, ngành Thuế luôn tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ để người dân dễ dàng tiếp cận các chính sách thuế.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bất kỳ chính sách thuế nào khi mới được ban hành đều không tránh khỏi những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, để giải đáp cụ thể và tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, việc tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được ngành Thuế đặt lên hàng đầu.

Thời gian qua, Thuế tỉnh Thanh Hóa thường xuyên triển khai những khóa tập huấn cho cán bộ trong ngành. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế đến với cộng đồng doanh nghiệp và người dân thông qua nhiều phương thức, như hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế; tổ chức các buổi đối thoại, tập huấn về chính sách thuế tại trụ sở cơ quan thuế; trả lời vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản, trao đổi điện tử trên hệ thống Etax, qua điện thoại, email, mạng xã hội và trang thông tin điện tử cơ quan thuế...

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phối hợp cùng cơ quan truyền thông trên địa bàn duy trì chuyên mục “Chính sách thuế với cuộc sống” với tần suất phù hợp để người dân, doanh nghiệp nắm bắt, hiểu đúng về các chính sách thuế, từ đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc tuyên truyền trên các trang mạng xã hội là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao bởi tính kịp thời và thuận tiện. Kết quả thực hiện tuyên truyền trên các trang tin điện tử đã tiếp cận được lượng người truy cập và tương tác rất lớn. Đặc biệt, số người theo dõi, quan tâm trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, kênh Zalo, Facebook ngày càng tăng, rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan chức năng và người dân, giúp chính sách thuế đi sâu vào đời sống, từ đó hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng thực hiện các chính sách thuế.

Ông Bùi Văn Long - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Gia Huy 68 (tỉnh Phú Thọ) cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng.

Theo ông Long, ngay từ khi chính sách được ban hành, cơ quan thuế đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các quy định liên quan. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình lập hóa đơn, kê khai thuế, xác định đối tượng, hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế đều được cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan phối hợp hỗ trợ, giải đáp kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót.