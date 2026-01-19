Cổ phiếu DCV của Dragon Capital Vietnam Fund Management chính thức giao dịch trên UPCoM

(TBTCO) - Ngày 19/1/2026, cổ phiếu DCV của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCV; DCVFM) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (mã Ck: DCV) đã đưa toàn bộ 31,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% vốn điều lệ lên giao dịch trên UPCoM.

Sự kiện diễn ra sau khi DCVFM được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng vào ngày 27/11/2025. Đây là cột mốc quan trọng phản ánh định hướng dài hạn của Công ty trong việc vận hành theo khuôn khổ pháp lý của công ty đại chúng, đồng thời đồng hành cùng sự phát triền của thị trường vốn Việt Nam.

Ông Dominic Scriven - Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Dragon Capital phát biểu tại sự kiện.

Tại buổi lễ, ông Dominic Scriven - Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Dragon Capital chia sẻ: "Việc DCVFM giao dịch trên UPCoM là bước tiến tự nhiên trong hành trình lý đầu tư của chúng tôi tại Việt Nam, thể hiện cam kết xây dựng một tổ chức quản lý đầu tư chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với khách hàng và sự phát triển của thị trường vốn".

Các đại biểu thực hiện Nghị thức đánh cồng khai chương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DCV

Phát biểu tại lễ khai trương giao dịch, ông Đỗ Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc HNX chúc mừng DCVFM và mong muốn Công ty sẽ tuân thủ quy định về báo cáo, nghĩa vụ công bố thông tin, quản trị công ty cũng như chế độ kế toán kiểm toán khi tham gia giao dịch tại HNX.

Việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM tạo nền tảng để DCVFM tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược dài hạn, mở rộng năng lực tổ chức và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường vốn Việt Nam. Ngay sau khi mở cửa, cổ phiếu DCV ghi nhận diễn biến tăng giá hết biên độ lên mức 95.200 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM), tiền thân là VietFund Management (VFM) thành lập tháng 7/2003, là công ty quản lý quỹ nội địa đầu tiên tại Việt Nam. Với hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước kết hợp cùng các thông lệ quốc tế, DCVFM hiện tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 140.000 tỷ đồng (5,4 tỷ USD) tính đến tháng 12/2025. Trong phân khúc quỹ đại chúng tại Việt Nam, DCVFM là công ty quản lý quỹ có quy mô tài sản quản lý lớn nhất, dựa trên các dữ liệu thị trường mà Công ty theo dõi.

DCVFM sở hữu đội ngũ nghiên cứu và đầu tư giàu kinh nghiệm, cam kết mang chuẩn mực đầu tư quốc tế đến với nhà đầu tư Việt Nam và tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động đầu tư./.