Việt Nam và IFAD ký kết hiệp định tài trợ trị giá 67,43 triệu USD

(TBTCO) - Việt Nam và IFAD ký kết Hiệp định tài trợ cho các Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam với tổng trị giá 67,43 triệu USD.

Mới đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) Alvaro Lario đã ký Hiệp định tài trợ cho các Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Chủ tịch IFAD Alvaro Lario đã ký Hiệp định tài trợ cho các Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Hiệp định nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa (Dự án RECAF) với tổng trị giá vốn vay IFAD là 32,43 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ GCF với tổng trị giá là 35 triệu USD cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường và 4 tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa, trong đó:

Hiệp định tài trợ cho Dự án RECAF Gia Lai với khoản vay trị giá 14 triệu USD và khoản viện trợ không hoàn lại từ nguồn Quỹ Khí hậu xanh (GCF) ủy thác qua IFAD trị giá 6 triệu USD.

Hiệp định tài trợ cho Dự án RECAF Khánh Hòa với khoản vay trị giá 9,97 triệu USD và khoản viện trợ không hoàn lại từ nguồn GCF ủy thác qua IFAD trị giá 5,5 triệu USD.

Hiệp định tài trợ cho Dự án RECAF Đắk Lắk với khoản vay trị giá 8,46 triệu USD và khoản viện trợ không hoàn lại từ nguồn GCF ủy thác qua IFAD trị giá 6,4 triệu USD.

Hiệp định viện trợ cho Dự án RECAF Lâm Đồng với khoản viện trợ không hoàn lại từ nguồn GCF ủy thác qua IFAD trị giá 9,6 triệu USD.

Hiệp định viện trợ cho Dự án RECAF - hợp phần cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường với khoản viện trợ không hoàn lại từ nguồn GCF ủy thác qua IFAD trị giá 7,5 triệu USD.

Các Dự án được triển khai nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp đưa ra các chính sách thể chế hóa các chiến lược cấp quốc gia và cụ thể hóa vào công tác lập và thực hiện kế hoạch giảm thiểu phát thải từ mất rừng, suy thoái rừng và nỗ lực khôi phục rừng nhằm tạo cơ hội cải thiện sinh kế và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đồng thời, nghiên cứu chiến lược tác động và hỗ trợ đưa ra các chính sách nhằm giải quyết các khó khăn trong vấn đề sử dụng đất rừng để sản xuất. Hỗ trợ xây dựng và thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm không gây mất rừng, nhằm đảm bảo thu nhập từ sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng dự án, giảm áp lực mở rộng canh tác, nguyên nhân chính dẫn tới mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời khuyến khích tái trồng rừng và nâng cao trữ lượng các-bon.

Cùng với đó, đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng công phục vụ cho sản xuất, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động bảo vệ rừng.

Việc ký kết Hiệp định tài trợ Dự án RECAF đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác phát triển giữa Việt Nam và IFAD, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với Chương trình REDD+ và quyết tâm giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng.

Không chỉ dừng ở giá trị hợp tác song phương, việc ký kết Hiệp định còn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về trung hòa các-bon trong những năm tới./.