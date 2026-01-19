Hai tuần đầu năm 2026, Gia Lai thu hút 26 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 27.460 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong hai tuần đầu năm 2026, Gia Lai đã thu hút 26 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 27.460 tỷ đồng, đạt hơn 15% chỉ tiêu cả năm. Riêng trong tuần giữa tháng 1, tỉnh ghi nhận thêm 14 dự án mới với tổng vốn hơn 5.250 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và nông nghiệp.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 10/1 đến 16/1/2026, toàn tỉnh đã thu hút 14 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký 5.252,29 tỷ đồng. Đây là kết quả trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, phản ánh nỗ lực của Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ đầu năm.

Trong số các dự án được chấp thuận, nổi bật là Dự án Sân golf Đak Đoa do Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lĩnh vực hạ tầng công nghiệp tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang, tổng vốn gần 1.798 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng thực hiện.

Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là chăn nuôi, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dự án mới. Trong tuần, tỉnh đã chấp thuận nhiều dự án trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn như: Trang trại Tam Sơn (168,86 tỷ đồng), Thuận Phong (173,56 tỷ đồng), Phát Lộc Khang (98 tỷ đồng), Huy Hoàng Farm Gia Lai (165 tỷ đồng), Sơn Phát (120 tỷ đồng)…

Ngoài ra, Gia Lai cũng thu hút các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng – hạ tầng và công nghiệp chế biến, tiêu biểu như dự án mở rộng nhà máy chế biến gỗ ván ghép của Công ty TNHH MTV Lê Đạo Gia Lai (39,5 tỷ đồng), cùng hàng loạt dự án đầu tư xây dựng, mở rộng các cụm công nghiệp với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng mỗi dự án.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã thu hút được 26 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 27.464,37 tỷ đồng, đạt khoảng 15,3% về số lượng dự án so với chỉ tiêu 170 dự án được UBND tỉnh giao trong năm. Cơ cấu dự án tương đối đa dạng, gồm 8 dự án công nghiệp, 8 dự án xây dựng – hạ tầng, 7 dự án nông, lâm nghiệp và thủy sản, và 3 dự án bất động sản, kinh tế đô thị. Về địa bàn, có 8 dự án nằm trong các cụm công nghiệp, 17 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 1 dự án triển khai cả trong và ngoài các khu này.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã thu hút được 26 dự án đầu tư. Ảnh minh hoạ

Song song với thu hút đầu tư, công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ đầu tư tiếp tục được đẩy nhanh. Trong tuần, Sở Tài chính đã tiếp nhận 18 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, trong đó có 10 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 2 hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư và 6 hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp cũng ghi nhận diễn biến sôi động. Từ ngày 8/1 đến 14/1/2026, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 157 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 493,6 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/1/2026, Gia Lai có 293 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 1.217 tỷ đồng.