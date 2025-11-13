Thuế tỉnh Điện Biên triển khai 30 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Thuế tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 phát động “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã phát động phong trào thi đua Chuyên đề năm 2025 với khẩu hiệu “Tăng tốc, bứt phá, triển khai thực hiện thành công 30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Theo đó, Thuế tỉnh Điện Biên xác định để đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra tập thể lãnh đạo, công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi; gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn, nơi cư trú; tích cực tham gia đề xuất sáng kiến, mô hình, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh kê khai.

Ngay khi nhận được sự chỉ đạo của Thuế tỉnh Điện Biên, Các Thuế cơ sở đã khẩn trương tổ chức Hội nghị triển khai Mô hình Quản lý thuế mới cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, chuẩn bị cho việc bãi bỏ phương pháp thuế khoán từ ngày 1/1/2026. Tiến hành thành lập tổ công tác triển khai “30 ngày cao điểm”, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và kết quả.

Đồng thời, chỉ đạo công chức thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ, cầm tay chỉ việc”, đảm bảo hộ kinh doanh hiểu và chủ động chuyển đổi. Báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần theo đúng biểu mẫu và thời hạn quy định tại Kế hoạch 30 ngày cao điểm.

Công chức Thuế Cơ sở 1 tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế chuyển đổi mô hình.

Tại các điểm đến. công chức thuế đã phổ biến những nội dung trọng tâm của chủ trương bỏ thuế khoán, định hướng chuyển đổi sang mô hình quản lý theo doanh thu thực tế, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế, hóa đơn điện tử, nhằm tăng cường tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế. Các hộ, cá nhân kinh doanh được nghe hướng dẫn chi tiết về phương pháp quản lý thuế mới, quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử, cũng như các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cho hộ, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn đầu áp dụng./.