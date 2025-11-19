BSR tích cực thực hiện sứ mệnh STEM Innovation Petrovietnam

(TBTCO) - Thời gian qua, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tích cực triển khai các hoạt động của chương trình STEM Innovation Petrovietnam. Với kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết, 15 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế do BSR tài trợ tại 5 tỉnh/thành phố sẽ không chỉ đồng hành cùng ngành giáo dục trong công cuộc chuyển đổi số, mà còn góp phần gieo mầm tri thức, sáng tạo, công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hiện thực hóa chiến lược đổi mới sáng tạo trong giáo dục

Xuất phát từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có sáng kiến triển khai Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, chương trình được đích thân Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi động tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam. Với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, là dự án giáo dục quy mô lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp khởi xướng, là bước đi mang tầm chiến lược quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, góp phần hình thành thế hệ công dân tri thức năng lượng mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng thực hiện nghi thức khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam

Thực hiện định hướng đó, BSR đã tích cực triển khai chương trình với kế hoạch cụ thể, chi tiết. Theo đó, BSR sẽ tài trợ xây dựng 15 phòng STEM tại 5 địa phương gồm: Điện Biên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Mỗi phòng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, gồm: hệ thống thiết bị, phần mềm, học liệu, nội thất và chi phí đào tạo giáo viên.

Các phòng học được thiết kế theo chuẩn quốc tế, với diện tích từ 80-120m2 và được trang bị hệ thống màn hình tương tác 86 inch, máy tính xách tay, máy in 3D, máy cắt CNC, thiết bị AI - IoT - Robotics, cùng phần mềm mô phỏng và quản lý lớp học thông minh.

Song song với việc tài trợ thiết bị, BSR đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên. Công ty phối hợp với Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn giáo viên sử dụng thiết bị hiện đại, xây dựng bài học liên môn, tổ chức các dự án nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, qua đó giúp giáo viên nắm vững kỹ năng và lan tỏa phương pháp giáo dục thực hành STEM tại địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, BSR đang tích cực thực hiện sứ mệnh STEM Innovation Petrovietnam.

Sau khi lắp đặt, các phòng học sẽ tham gia mạng lưới STEM Innovation Petrovietnam, kết nối với các trường học trên toàn quốc, chia sẻ tài nguyên giảng dạy, tổ chức hội thảo trực tuyến. Sau đó, sẽ dần kết nối với các phòng STEM trên thế giới, giúp các em học sinh tại nhiều quốc gia trong cùng lứa tuổi trao đổi, giao lưu kiến thức.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

Đối với BSR, giáo dục STEM không chỉ là một dự án hỗ trợ cộng đồng, mà là một phần trong chiến lược phát triển bền vững - đầu tư cho con người, cho tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Thông qua các phòng STEM, BSR và Petrovietnam không chỉ giúp học sinh tiếp cận công nghệ hiện đại, mà còn khơi dậy khả năng sáng tạo, rèn luyện tư duy khoa học và niềm tự hào về tri thức Việt Nam. Thầy Nguyễn Cửu Huy - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, phòng thực hành giáo dục STEM là cơ hội quý giá để các em học sinh được học, được sáng tạo trong môi trường tương tác cao, giúp biến những bài học khô khan thành trải nghiệm sống động, khơi dậy niềm đam mê học tập.

Quan điểm “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai” được BSR thể hiện xuyên suốt trong suốt quá trình thực hiện các công trình an sinh xã hội. Minh chứng rõ nét cho điều này là trong hơn 17 năm hình thành và phát triển, BSR đã dành hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các trường học, tài trợ cho các chương trình giáo dục trên khắp cả nước. Đối với BSR, việc triển khai STEM Innovation Petrovietnam không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, mà còn là cam kết của doanh nghiệp trong việc phụng sự Tổ quốc, thúc đẩy phát triển tri thức, sáng tạo. Những phòng STEM hôm nay sẽ là nơi khơi dậy những ý tưởng và giấc mơ khoa học của học sinh, để mai này các em trở thành những kỹ sư, nhà nghiên cứu, chuyên gia, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước. Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty luôn coi trọng trách nhiệm xã hội, xem giáo dục thế hệ tương lai là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của BSR.

Ngày 21/11 sắp tới, Petrovietnam và BSR sẽ tổ chức Lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Với STEM Innovation Petrovietnam, Petrovietnam và các đơn vị thành viên như BSR không chỉ khẳng định giáo dục và đổi mới sáng tạo là nền móng cho sự phát triển bền vững, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một "doanh nghiệp dân tộc", tiếp tục củng cố hình ảnh một tập đoàn tiên phong đổi mới, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư cho nguồn lực con người.