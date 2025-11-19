Hơn 11 tỷ đồng hàng vi phạm bị phát hiện trong đợt cao điểm kiểm tra tại TP.Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Chỉ trong gần một tháng cao điểm, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện 338 vụ vi phạm, trị giá hơn 11 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị tạm giữ, gần 2 tỷ đồng đã nộp ngân sách.

Kết quả này phản ánh thực trạng buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải siết chặt quản lý để đảm bảo ổn định giá cả và trật tự kinh doanh dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao những tháng cuối năm 2025 và cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên toàn địa bàn. Động thái này được xem là bước then chốt để ổn định thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và bảo vệ doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 20/10 đến 18/11/2025, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, kiểm tra 348 vụ. Con số này chiếm 33,49% tổng số vụ kiểm tra cả năm 2025 và tương đương 50,36% số vụ thực hiện trước thời điểm ban hành kế hoạch. Kết quả cho thấy mức độ quyết liệt khi toàn lực lượng quán triệt mục tiêu “không buông lỏng quản lý, không bỏ trống địa bàn”.

Trong 348 vụ đã kiểm tra, có tới 338 vụ vi phạm (tỷ lệ 97,12%). Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 529.694 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá vi phạm ước tính hơn 11 tỷ đồng. Riêng tiền xử phạt, thu nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 2 tỷ đồng.

Theo Chi Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, các nhóm hàng vi phạm nổi cộm được ghi nhận trải rộng nhiều lĩnh vực. Đối với hàng nhập lậu, lực lượng chức năng đã xử lý 32 vụ, tạm giữ hơn 31.000 sản phẩm trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tiếp tục là nhóm vi phạm lớn nhất với 181 vụ, hơn 341.000 sản phẩm, trị giá 6,3 tỷ đồng.

Hoạt động gian lận trong thương mại điện tử tiếp tục gia tăng, thể hiện qua 90 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 138.726 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu hoặc không rõ xuất xứ, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là cảnh báo đáng lưu ý khi các sàn thương mại điện tử (TMĐT) trở thành kênh tiêu thụ lớn vào cuối năm.

Lĩnh vực thực phẩm và thực phẩm chức năng cũng ghi nhận mức độ vi phạm đáng lo ngại. 57 vụ thực phẩm vi phạm bị xử lý với hơn 3,1 tấn và 200.000 đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Riêng thực phẩm chức năng, lực lượng chức năng đã phát hiện 18.119 hộp hàng nhập lậu trị giá hơn 800 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều vụ việc điển hình cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động buôn lậu. Ngày 9 - 10/11/2025, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 22 và 23 phối hợp Công an thành phố kiểm tra khu vực Long Hải phát hiện 73.393 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngày 12/11, Đội QLTT số 1 tiếp tục kiểm tra hai điểm chứa hàng tại Bình Dương (cũ), thu giữ 25.459 sản phẩm điện gia dụng, thực phẩm, văn phòng phẩm… trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Trong khi đó, Đội QLTT số 3 phát hiện một công ty ở quận Phú Định và An Lạc kinh doanh 18.119 hộp thực phẩm chức năng nhập lậu và 300 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo Sở Công thương ngày 19/11/2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường, Sở Công thương TP.Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục duy trì cao điểm đến sau Tết Nguyên đán 2026. Trong thời gian tới, lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón, thực phẩm, thuốc lá thế hệ mới, mỹ phẩm, hàng điện tử… Đồng thời đẩy mạnh kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc công bố tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Chi cục cũng triển khai các kế hoạch kiểm tra chuyên đề về sữa, yến và vàng trong năm 2025 nhằm phòng ngừa các hành vi gian lận giá, giả mạo nhãn hiệu, vi phạm sở hữu công nghiệp và kinh doanh không đúng quy định./.