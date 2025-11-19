(TBTCO) - Giới phân tích cho rằng môi trường giá yếu tại Trung Quốc có thể góp phần giảm áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó gián tiếp hỗ trợ kinh tế Mỹ.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ lo lắng về việc đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu, họ có thể nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang nỗ lực ngăn chặn giảm phát và dữ liệu gần đây xuất hiện một số dấu hiệu lạc quan.

Giới phân tích cho rằng môi trường giá yếu tại Trung Quốc có thể góp phần giảm áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó gián tiếp hỗ trợ kinh tế Mỹ.

Ông Brad Setser, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, cho biết thặng dư hàng hóa sản xuất của Trung Quốc đã vượt 2.000 tỷ USD. Con số này tương đương khoảng 10,5% GDP của nước này và hơn 2% GDP toàn cầu, vượt xa tổng thặng dư của Đức và Nhật Bản ở thời kỳ đỉnh cao.

Theo các chuyên gia, nguồn cung hàng hóa lớn này đang gây sức ép giảm giá trên thị trường thế giới, trong đó có Mỹ.

Trung Quốc cũng tăng mạnh xuất khẩu sang các thị trường châu Á khác. Chuyên gia kinh tế trưởng Torsten Slok tại Apollo Global Management, cho biết, xuất khẩu của Trung Quốc sang khu vực này trong năm nay ước tăng 150 tỷ USD, gấp đôi mức giảm 75 tỷ USD trong xuất khẩu sang Mỹ.

Dù lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm, giá hàng hóa Trung Quốc trên toàn cầu tiếp tục ở mức thấp, góp phần hạ chi phí đầu vào cho các nhà sản xuất Mỹ thông qua tác động gián tiếp từ thị trường quốc tế./.