TP. Hải Phòng thông qua 11 nghị quyết quan trọng

(TBTCO) - Các nghị quyết được Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) thông qua với sự đồng thuận cao, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng nhân văn, toàn diện và bền vững.

Chiều 13/11, HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các công việc cấp thiết phát sinh từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo luật định.

Kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI

Trên cơ sở bám sát các chủ trương của Thành ủy, HĐND Thành phố đã xem xét các tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố để thảo luận và biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng.

Trong đó có 5 nghị quyết thuộc nhóm cấp thiết, có tác động trực tiếp đến việc triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời cũng là tiền đề để thực hiện một số nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đó là, Nghị quyết về việc sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2024 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 TP. Hải Phòng sau sắp xếp; Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh năm 2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung lần 2 kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung lần 2 kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025.

6 nghị quyết còn lại thuộc nhóm các nghị quyết về chính sách, có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với các hoạt động của thành phố và đời sống nhân dân. Đó là, Nghị quyết quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố và phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố; Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/92024 của Chính phủ trên địa bàn thành phố; Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố từ năm học 2025 – 2026; Nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do Hải Phòng quản lý.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng cho biết: Đối với nhóm nghị quyết có tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Thường trực HĐND đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được và rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong giai đoạn vừa qua, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án. Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 có tính kế thừa, bảo đảm đồng bộ và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các dự án trung hạn giai đoạn tiếp theo.

Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng phát biểu tại Kỳ họp

Đối với nhóm các nghị quyết về chính sách của thành phố, đây là những chủ trương có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với các hoạt động của thành phố và đời sống Nhân dân. Việc nghiên cứu tham mưu, đề xuất các chính sách là nhiệm vụ khó, đòi hỏi phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm khả năng cân đối ngân sách và hài hòa lợi ích của các đối tượng chịu tác động.

Thường trực HĐND thành phố đề nghị cần theo dõi sát sao quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để mỗi chính sách ban hành không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn sát thực tiễn thông qua kiểm chứng từ kết quả thực tế.

“Quá trình đó, nếu thấy cần thiết hoặc có bất cập phát sinh, chúng ta sẽ kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền đối với Nhân dân thành phố, đúng tinh thần ‘Vì dân, do dân và phục vụ nhân dân’, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng nhân văn, toàn diện và bền vững”, ông Lê Văn Hiệu nhấn mạnh.