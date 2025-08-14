(TBTCO) - Chiều ngày 14/8/2025, tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp 2025: Giải pháp đột phá hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng mở rộng thị trường, đặc biệt là các thị trường tiềm năng.

Thực tế thời gian qua, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều quyết sách để phát triển doanh nghiệp, hướng tới bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước. Tuy vậy, trong một thế giới biến động, các doanh nghiệp cũng cần thêm nhiều trợ lực hơn nữa.

Tại diễn đàn, các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp đều có nhận định chung rằng, việc tìm kiếm “giải pháp đột phá” không chỉ dừng ở đổi mới sản phẩm, dịch vụ, mà còn bao gồm nâng cấp năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ số, xây dựng thương hiệu và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để mở rộng thị trường.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho hay, tiếp cận và khai thác hiệu quả các thị trường mới gắn liền với quá trình tái cơ cấu các ngành hàng xuất khẩu của nền kinh tế cũng như tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quá trình chuyển đổi này không dễ dàng, không diễn ra trong ngày một ngày hai. Đó là chuyển đổi tư duy sản xuất và đầu tư chiến lược, bài bản cho công nghệ, quản trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Trên cơ sở đó, nâng cao sức cạnh tranh, khả năng thích ứng, mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường khắt khe của doanh nghiệp cũng như những cạnh tranh gay gắt và khó lường của thương mại đầu tư toàn cầu.

Mở rộng thị trường là bài toán sống còn đối với doanh nghiệp Việt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và sự biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên năm 2025.

Để mở rộng thị trường một cách hiệu quả và bền vững, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tuân thủ và truy xuất nguồn gốc. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần đầu tư vào hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất chuỗi cung ứng, đồng thời áp dụng các chứng nhận quốc tế như FSC (ngành gỗ), HACCP (thực phẩm), WRAP (dệt may)…

TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương cũng cho rằng, về thị trường, doanh nghiệp nên phân loại thị trường theo nhóm: Thị trường bảo hộ cao (như Mỹ, EU): cần đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt và thị trường tiềm năng (Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi) để đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Đồng thời, tận dụng các lợi thế từ những hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP, EVFTA, RCEP…