Việt Nam tăng tốc xuất khẩu hàng phong cách sống sang châu Âu

(TBTCO) - Hội thảo “Tăng tốc xuất khẩu các mặt hàng phục vụ lối sống đương đại sang châu Âu” ngày 14/8/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tiềm năng xuất khẩu nội - ngoại thất, thủ công mỹ nghệ sang châu Âu, với kim ngạch Việt - Pháp đạt 5,42 tỷ USD năm 2024, tận dụng lợi thế EVFTA giữa thách thức thuế quan và tiêu chuẩn bền vững.

Quan hệ Việt - Pháp được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 10/2024, đưa Pháp thành đối tác EU đầu tiên ở mức cao nhất với Việt Nam.

Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 5,42 tỷ USD, tăng 12,9% so với 2023, trong khi đầu tư Pháp vào Việt Nam đạt gần 4 tỷ USD qua 700 dự án. EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ, với tiềm năng lớn ở nội - ngoại thất, thủ công mỹ nghệ, thời trang nhờ EVFTA.

Công ty nghiên cứu thị trường của Đức Statista dự báo, thị trường đồ nội thất EU đạt 239,07 tỷ USD năm 2025, tăng 2,33%/năm, trong đó phòng khách chiếm 62,43 tỷ USD. Hàng thủ công mỹ nghệ Việt xuất sang 163 quốc gia, chiếm 10% nhu cầu toàn cầu, kim ngạch tăng 9,5%/năm giai đoạn 2015-2019, đạt 2,23 tỷ USD năm 2019, mục tiêu 4 tỷ USD năm 2025. Quý I/2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,93 tỷ USD, tăng 11,6%.

Hiện, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đã được xuất khẩu tới 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm gần 10% nhu cầu của thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, các thách thức bao gồm căng thẳng thuế quan, chi phí vận tải cao, và quy định EU như ESPR đòi hỏi chứng nhận bền vững. Để duy trì và mở rộng vị thế xuất khẩu các mặt hàng trong lĩnh vực xuất khẩu nội - ngoại thất, thủ công mỹ nghệ doanh nghiệp cần: chủ động đạt chứng chỉ FSC, BSCI, ISO 14001, chứng nhận tuần hoàn nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu của người mua hàng và hạn chế rủi ro pháp lý; sử dụng nguồn gỗ tái chế, gỗ trồng có chứng nhận, áp dụng công nghệ sản xuất sạch; tập trung vào thiết kế sáng tạo, đồ nội thất cho không gian nhỏ để bắt kịp xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chuẩn hóa sản phẩm ngay từ khâu thiết kế theo tiêu chuẩn REACH, đáp ứng yêu cầu nhãn mác CE, và kết hợp bảo hộ nhãn hiệu lẫn kiểu dáng công nghiệp để bảo vệ tài sản trí tuệ một cách toàn diện.

Tại hội thảo, bà Trà Lê, Giám đốc Phát triển Thị trường Source of Asia, nhấn mạnh ngành thủ công Việt tạo việc làm cho 3 triệu lao động qua 5.400 làng nghề, với EU chiếm 25% kim ngạch xuất khẩu. Xu hướng tiêu dùng xanh, đặc biệt mây tre, là lợi thế, nhưng cạnh tranh từ Trung Quốc, Ấn Độ và quy định REACH, EUDR về chống phá rừng là thách thức.

“Các doanh nghiệp Việt cần học hỏi cách xây dựng thương hiệu và kết hợp giữa thiết kế đương đại với di sản vùng miền như Alessi (Ý), Royal Copenhagen (Đan Mạch) về nguồn cung bền vững, hay Hanoia, Kilomet109 về bản sắc văn hóa, nhấn mạnh xây dựng thương hiệu và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu văn hóa” – bà Trà Lê nói.

Bà Trần Thị Thủy Tiên, CEO Ecoworld Silk, cho biết công ty xuất lụa tơ tằm sang Nhật, Dubai, và hướng tới Pháp, Ý, Singapore. Thách thức là tiêu chuẩn khắt khe: Nhật yêu cầu sợi tơ 1.5-3.0 denier, sản xuất sạch, SA8000; Dubai cần thuần chay, Halal, OEKO-TEX; Pháp, Ý đòi GOTS, REACH, EVFTA cho thời trang xanh. Singapore ưu tiên bền vững, văn hóa. Châu Âu là “cuộc chơi mới” nhờ xu hướng xanh, ít doanh nghiệp Việt tiên phong. Hiện công ty đang tận dụng EVFTA, hợp tác nhà thiết kế quốc tế, chuẩn bị chuỗi cung ứng lớn./.