Ngày 29/10: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (29/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lúa gạo trong nước tương đối ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam biến động trái chiều. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm giảm 5 USD/tấn, ngược lại giá gạo 100% tấm lại tăng 4 USD tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo hôm nay tăng 10 đồng/kg dao động ở mức 7.700 - 7.850; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.150 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.700 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg so với cuối tuần.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay dao động ở mốc 5.500 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 4.800 - 5.000 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, nguồn lúa cuối đồng, giá vững. Tại An Giang, nông dân chào bán nhiều, bạn hàng hỏi mua, ít chốt.

Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, nguồn lúa cuối đồng còn ít, giao dịch mua bán lai rai, giá lúa tươi vững. Tây Ninh, thương lái hỏi mua lai rai, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 313 - 317 USD/tấn (tăng 4 USD tấn); gạo Jasmine giá dao động 479 - 483 USD/tấn./.