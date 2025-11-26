(TBTCO) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong năm 2025; đồng thời nêu rõ những tồn tại kéo dài và gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ lớn để Hà Nội đi đầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tới dự khai mạc Kỳ họp 28 (kỳ họp cuối năm) của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sáng 26/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Hà Nội - điểm sáng của hệ thống hội đồng nhân dân cả nước

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, về kết quả năm 2025, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, trong nước triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực, kiên định mục tiêu ổn định và phát triển. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP ước đạt 8,5%, vượt kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng. Thu ngân sách ước đạt 641,7 nghìn tỷ đồng, bằng 124,9% dự toán và tăng gần 25% so với năm trước. Thu hút FDI đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52%.

Hà Nội cũng thực hiện hiệu quả việc tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp theo mô hình mới, giá trị văn hóa tiếp tục được phát huy, diện mạo đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo.

Quyết liệt hành động, tạo đột phá để thành phố phát triển Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp 28 (kỳ họp cuối năm) của HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sáng 26/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, điều hành năm 2025. Đồng thời yêu cầu HĐND TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ của thành phố từ năm 2026…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận vai trò nổi bật của thành phố - một trong những điểm sáng của hệ thống HĐND cả nước.

Nhiều nghị quyết được ban hành kịp thời, tháo gỡ khó khăn, khơi thông điểm nghẽn, đặc biệt là nghị quyết triển khai Luật Thủ đô. Công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp được thực hiện kỹ lưỡng, phối hợp giữa HĐND với các cơ quan hữu quan ngày càng chặt chẽ. Đại biểu HĐND thể hiện tốt vai trò đại diện ý chí và nguyện vọng cử tri.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cũng nêu rõ nhiều vấn đề Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực giải quyết: chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng; việc triển khai chính sách đặc thù còn chậm; hạ tầng chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đô thị đặc biệt.

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng còn hạn chế; ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí và ô nhiễm các dòng sông vẫn khiến người dân lo lắng. Nhiều dự án chậm tiến độ, gây lãng phí đất đai và nguồn lực.

Chia sẻ với những khó khăn tồn tại lâu năm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, có những sai sót kéo dài khiến xử lý rất khó khăn, bởi “pháp luật chỉ hướng dẫn làm đúng chứ không hướng dẫn làm lại khi đã sai”. Tuy nhiên, không thể vì khó mà không làm. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, để giải quyết các vấn đề, cần cách nhìn khách quan, có tính lịch sử, đặt lợi ích chung lên trên và “ứng xử thật lòng với nhau” để đồng lòng tháo gỡ.

Hà Nội cần tư duy mới, quyết tâm mới cho giai đoạn phát triển mới

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, đất nước và Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thời cơ và thách thức đan xen. Từ góc độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Hà Nội tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, dẫn đầu cả nước trong công tác bầu cử 2026 - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và triển khai đồng bộ giải pháp để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch. Hà Nội cần là địa phương tiêu biểu trong tổ chức bầu cử - thực sự là “ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô”.

Quang cảnh kỳ họp.

Thứ hai, tiên phong triển khai chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị thành phố cần tập trung hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô theo hướng đồng bộ, hiện đại; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp theo các luật mới. Đồng thời, phải hoàn thành việc cụ thể hóa Luật Thủ đô bằng các nghị quyết và cơ chế đặc thù; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn để từ năm 2026, Thủ đô đạt tăng trưởng hai con số.

Thứ ba, tập trung nguồn lực xử lý vấn đề tồn đọng kéo dài. Thành phố cần giải quyết dứt điểm các tồn tại lớn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân: quản lý đô thị, môi trường, văn hóa, không gian sống. Hà Nội phải phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch; xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, an toàn và đáng sống.

Thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Thành phố phải tiếp tục hoạt động thực chất, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị; chủ động xây dựng các chương trình giám sát trọng tâm để xử lý vấn đề nổi cộm. Chuyển đổi số cần được đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Thứ năm, lấy con người làm khâu then chốt. Hà Nội cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh, tư duy đổi mới, sáng tạo, đủ năng lực làm việc trong môi trường áp lực cao; phải đi đầu trong chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số./.