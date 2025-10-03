Quảng Ninh đã giải ngân gần 5.800 tỷ đồng vốn đầu tư công

(TBTCO) - Quảng Ninh đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 khi chỉ mới thực hiện được gần 50% kế hoạch. Tuy nhiên, tỉnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm với các biện pháp quyết liệt, nhằm đảm bảo tiến độ các dự án, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2025, Quảng Ninh đã giải ngân 5.794 tỷ đồng từ tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh, đạt 48,7% so với mục tiêu năm nay. Mặc dù con số này đã vượt mức của cùng kỳ năm trước (28,4%), nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của các cơ quan chức năng, đặc biệt khi tỉnh phải giải ngân khoảng 2.500 tỷ đồng mỗi tháng trong ba tháng còn lại của năm. Điều này đặt ra một thử thách lớn đối với tiến độ các dự án, khi nhiều công trình vẫn gặp phải vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và tình trạng giá nguyên vật liệu tăng cao.

Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm 2025. Ảnh: T.D

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và các ban quản lý dự án cấp tỉnh rà soát kỹ các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời đẩy mạnh thi công các công trình, nhất là các dự án chuyển giao từ các địa phương sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Chủ tịch UBND các địa phương cũng được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết các vướng mắc liên quan đến quy hoạch xây dựng và đất đai, không để dự án chậm triển khai do thiếu các giấy tờ cần thiết.

Trong khi đó, tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc các quy trình liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác vật liệu xây dựng, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các công trình. Đặc biệt, các chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt các kế hoạch giải ngân đã được xây dựng từ đầu năm, với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, không để tình trạng chậm trễ xảy ra.

Để đạt được mục tiêu giải ngân, UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo chặt chẽ về việc thanh toán vốn đầu tư. Cụ thể, các thủ tục thanh toán phải được hoàn tất trong vòng 5 ngày làm việc sau khi khối lượng công trình được nghiệm thu. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra và giám sát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các hành vi thao túng giá, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến tiến độ thi công các dự án.

Cùng với các biện pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây khó khăn trong việc giải ngân, điều chỉnh vốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Những cán bộ, công chức không đủ năng lực hoặc gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác quản lý đầu tư công cũng sẽ bị thay thế hoặc xử lý theo quy định pháp luật.

Với những nỗ lực này, Quảng Ninh hy vọng sẽ hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.