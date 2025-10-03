Doanh nghiệp bảo hiểm chủ động kế hoạch ứng phó khắc phục hậu quả bão, lũ

(TBTCO) - Ngành Bảo hiểm ghi nhận hơn 2.287 vụ tổn thất do bão số 10, thiệt hại vượt 357 tỷ đồng tính đến ngày 2/10. Trước nguy cơ bão số 11 tiếp tục đổ bộ, các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương ứng phó, hỗ trợ khách hàng và chuẩn bị kịch bản ứng phó.

Giám định viên “xông pha” giữa vùng bão

Cập nhật ngày 2/10 về tình hình thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, có 18 tỉnh, thành phố chịu bị ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng, với tổng thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng. Hậu quả bão số 10 còn chưa khắc phục xong, bão số 11 (MATMO) đang di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ vào ngày 6/10.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó, huy động tối đa nguồn lực để đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả và chuẩn bị sẵn sàng kịch bản đối phó với bão số 11 dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong tuần tới.

Có 18 tỉnh, thành phố chịu bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10 gây ra, với tổng thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng. Ảnh tư liệu

Ngay trong thời điểm bão và mưa lớn kéo dài, PTI huy động toàn bộ lực lượng giám định, cứu hộ, sửa chữa để đảm bảo xử lý nhanh chóng các sự cố. Đội ngũ PTI SOS túc trực 24/7, phối hợp cùng các gara liên kết để kịp thời đưa xe ra khỏi vùng ngập, giám định hiện trường, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong việc khắc phục hậu quả. Song song, PTI triển khai cơ chế bảo lãnh thanh toán cho tất cả thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm, giúp khách hàng an tâm có sự đảm bảo về tài chính.

Ngay khi có thông tin bão số 10, Bảo hiểm BSH cũng lập tức thành lập tổ công tác khẩn cấp, cử giám định viên về các địa phương trọng điểm. Các đoàn giám định bất chấp mưa lũ, nhiều khi phải mất 2 - 3 tiếng di chuyển hoặc lội bộ vào vùng ngập để ghi nhận tổn thất, hỗ trợ người dân kê khai thiệt hại. Những hồ sơ thiệt hại nghiêm trọng ở mảng tài sản - kỹ thuật - hàng hải được ưu tiên xử lý nhanh để khách hàng có cơ sở khôi phục sản xuất.

Điểm tựa ứng cứu trong thiên tai

Sau bão số 10, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận thiệt hại lớn từ khách hàng. Thống kê từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, tính đến ngày 2/10, bão số 10 và mưa lũ khiến ngành bảo hiểm ghi nhận hơn 2.287 vụ tổn thất, với tổng giá trị ước tính vượt 357 tỷ đồng, trong đó, phần lớn thiệt hại thuộc bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới.

Ông Nguyễn Huy Toàn - Trưởng Trung tâm chăm sóc khách hàng và Giám định xe cơ giới Miền Bắc của Tập đoàn Bảo hiểm DBV cho biết, với các xe bị tổn thất do cơn bão số 10, công ty đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, đảm bảo trả xe nhanh nhất cho khách hàng.

Không chỉ tập trung vào công tác cứu hộ và bồi thường sau thiên tai, lãnh đạo PTI cho biết, Tổng công ty còn chú trọng đến công tác phòng ngừa rủi ro. Trước mỗi mùa mưa bão, PTI đẩy mạnh truyền thông trên các kênh trực tuyến nhằm cảnh báo sớm và cung cấp giải pháp phòng tránh cho khách hàng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đều khẳng định, trong bối cảnh thiên tai ngày càng bất thường và khốc liệt, bảo hiểm không chỉ là công cụ tài chính bồi thường tổn thất, mà còn là “lực lượng ứng cứu đặc biệt” hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.