(TBTCO) - Nửa đầu năm 2025, ngành F&B trải qua giai đoạn đầy thử thách khi doanh thu tăng chưa đầy 1%, hơn 50.000 cửa hàng rời thị trường cùng chi phí đầu vào leo thang. Trong bối cảnh “ngưỡng cửa hẹp” , thích ứng vững vàng trở thành chìa khóa sống còn để doanh nghiệp vượt khó, định hình xu hướng mới.

Ngày 10/10, Công ty Cổ phần iPOS.vn tổ chức Hội nghị cấp cao ngành Ẩm thực tại Việt Nam - Vietnam F&B Summit 2025 với chủ đề “Thích ứng vững vàng”. Đây là sự kiện thường niên, quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, startup và nhà sáng tạo nội dung trong ngành F&B (ẩm thực và đồ uống), được xem là điểm hẹn lớn nhất của cộng đồng kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam.

Bước qua “ngưỡng cửa hẹp”, hơn 50.000 cửa hàng rời cuộc chơi

Vietnam F&B Summit 2025 không chỉ là nơi phân tích bức tranh toàn cảnh ngành F&B, mà còn là không gian tìm kiếm giải pháp, mở rộng kết nối và kiến tạo định hướng phát triển bền vững cho toàn ngành.

Chia sẻ những nét nổi bật trong báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực 6 tháng đầu năm 2025, ông Nguyễn Đỗ Anh Quân - Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn cho biết, doanh thu toàn thị trường F&B ước đạt 406,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 58,9% doanh thu cả năm 2024.

"Mức tăng này được đánh giá thấp hơn kỳ vọng, chỉ tăng chưa đầy 1% so với cùng kỳ, trong khi mục tiêu cả năm được đặt ở mức tăng trưởng 10%" - ông Quân nêu rõ.

Nguồn: Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực 6 tháng đầu năm 2025 do iPOS.vn thực hiện.

Cùng với đó, hiện cả nước còn khoảng 299.000 cửa hàng F&B, giảm 7,1% so với năm 2024. Riêng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mức sụt giảm đều vượt 11%. Ông Quân cho rằng, đây có thể xem là làn sóng thanh lọc lần thứ hai của ngành F&B, khi hơn 50.000 cửa hàng rời khỏi thị trường chỉ trong nửa đầu năm.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường từng chứng kiến khoảng 30.000 cửa hàng đóng cửa (giảm 3,9%), nhưng được bù đắp nhờ làn sóng mở mới ở nửa cuối năm, đưa tổng số điểm bán trở lại mức 323.010 cửa hàng vào cuối 2024. Thực tế này cho thấy, nửa đầu năm luôn là giai đoạn “thanh lọc tự nhiên”, trước khi thị trường bước vào chu kỳ tái cơ cấu và mở rộng mạnh hơn ở nửa cuối năm.

“Nếu năm 2024 là năm khởi động lại sau dịch bệnh và biến động kinh tế thì năm 2025 là năm thử thách bản lĩnh thật sự của ngành F&B Việt Nam. Chủ đề “Thích ứng vững vàng” không chỉ phản ánh tinh thần của hội nghị, mà còn là thông điệp gửi đến toàn bộ cộng đồng, chỉ những ai đủ linh hoạt, sáng suốt và bền bỉ mới có thể vững vàng bước qua thời khó để tiến xa hơn" - Tổng Giám đốc iPOS.vn nhấn mạnh.

Trên "bàn cờ" khốc liệt ấy, chỉ những doanh nghiệp đủ bản lĩnh, biết thích ứng nhanh, chuyển mình linh hoạt mới có thể đứng vững. Bởi trong gian khó, "vàng thật" sẽ được thử lửa, càng thách thức, càng sáng và bền hơn.

Theo đánh giá của ông Vũ Thanh Hùng - Tổng Giám đốc iPOS.vn, nửa đầu năm 2025, ngành F&B trong giai đoạn đầy biến động, các quy định thay đổi rất nhanh.

Đây là thời kỳ các doanh nghiệp F&B phải “chạy nhanh để thích nghi” khi chính sách, quy định liên tục thay đổi. Trong bối cảnh ấy, thông điệp “thích ứng vững vàng” trở thành tinh thần sống còn của doanh nghiệp, cộng đồng F&B.

Cùng góc nhìn đó, ông Lê Quang Long - đại diện Nestlé Professional cho rằng, các doanh nghiệp cần cập nhật xu hướng và kiến thức mới, tạo đà tiến bước vào năm 2026, một bước tiến quan trọng nâng tầm chuẩn mực và chất lượng của ngành F&B.

Thích ứng giữa thời khó, đi tìm xu hướng mới

Nửa đầu năm 2025, ngành F&B thử thách trước "ngưỡng cửa hẹp", khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính, đòi hỏi cao hơn về trải nghiệm và chất lượng. Trong khi đó, chi phí thuê mặt bằng leo thang, giá nguyên vật liệu tăng chóng mặt, lương nhân sự đội lên, cùng hàng loạt quy định mới về hoá đơn điện tử, thuế hộ kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp khiến bức tranh kinh doanh thêm phần khắc nghiệt.

Áp lực chi phí tiếp tục là biến số chi phối lớn nhất của ngành. Giá thuê mặt bằng, nguyên vật liệu và nhân công đồng loạt tăng cao đã bào mòn biên lợi nhuận, thu hẹp dư địa cho các chương trình khuyến mại kích cầu, khiến nhịp tăng doanh thu của ngành chậm lại.

Các chuyên gia cùng chủ doanh nghiệp trao đổi về xu hướng mới ngành F&B. Ảnh: iPOS.vn.

Cùng với đó, dự báo mức chi tiêu của người tiêu dùng nửa cuối năm 2025 gần như không tăng. Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Quân - Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn, đây vẫn là thời kỳ thận trọng trong chi tiêu khi có tới 54,4% người tiêu dùng giữ nguyên ngân sách ăn uống; 37,9% cắt giảm; chỉ 7,7% dự định tăng chi tiêu, mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo bà Trần Hồng Trang - Nhà sáng lập thương hiệu Matcha Vibe, bức tranh kinh tế khó khăn cùng chi phí đầu vào leo thang đã tạo sức ép lớn lên các thương hiệu đồ uống, đặc biệt khi "cơn sốt" matcha khiến nguồn cung khan hiếm tại Nhật Bản. Dù giá nguyên liệu tăng, chi phí vận hành đội lên, nhưng Matcha Vibe vẫn cố gắng không tăng giá bán, bởi người tiêu dùng uống 7 ly/tuần, nếu tăng giá 10%, lợi nhuận có khi không bằng khi người dùng giảm tần suất uống.

Để duy trì sự ổn định, Matcha Vibe chủ động làm việc lại với nhà cung cấp, đảm bảo nguồn nguyên liệu 400 - 500 kg/tháng, đồng thời dự trữ lượng hàng trong kho với mức giá tốt để giảm rủi ro biến động. Dĩ nhiên, sẽ có những bất động, khúc mắc xảy ra trên hành trình kinh doanh, nhưng với cái tâm làm nghề và định hướng phát triển bền vững, bà Trang tin tưởng rằng có thể thích ứng và mở rộng theo cách ổn định, dài hạn hơn.

Nhìn nhận về xu hướng kinh doanh, theo ông Đỗ Duy Thanh - Giám đốc F&B Director, thị trường ẩm thực từng chứng kiến nhiều xu hướng như cà phê muối, nộm măng cụt..., nhưng không ít trong số đó chỉ “sớm nở tối tàn”.

Ông Thanh cho rằng, để một sản phẩm thực sự trở thành xu hướng, không chỉ cần yếu tố độc đáo, mà còn phải có bộ tiêu chí để phát triển, đóng góp doanh thu rõ ràng và một câu chuyện dẫn dắt hấp dẫn cho người tiêu dùng. Muốn tạo được "làn sóng" thật sự, các thương hiệu phải đầu tư dài hạn, thay vì chỉ "đu trend" ngắn hạn.

Theo đánh giá của iPOS.vn, một xu hướng ẩm thực thường cần 6 - 12 tháng để được nuôi dưỡng và định hình, đồng thời đòi hỏi sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn để tạo độ phủ và tốc độ lan tỏa. Sau “cơn sốt" matcha, trà hương hoa được kỳ vọng sẽ trở thành làn sóng kế tiếp trong ngành đồ uống. Hiện trà sữa hương hoa, hay còn gọi là trà nhạt vị, đang nhen nhóm trở thành xu hướng mới trên thị trường F&B, thu hút sự quan tâm của cả các thương hiệu mới lẫn những "ông lớn" trong ngành./.