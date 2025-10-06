(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hành quyết định số 3331/QĐ-BTC ngày 2/10/2025 về xuất cấp hơn 456 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên 3 tỉnh (Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đồng Nai) học kỳ I năm học 2025-2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024-2025.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 456.465 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đồng Nai để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025-2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024-2025 theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Xuất cấp hơn 456 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên 3 tỉnh (Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đồng Nai). Ảnh: Khánh Huyền

Cục Dự trữ Nhà nước căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp, giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đồng Nai tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đồng Nai có trách nhiệm: Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, đảm bảo việc tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo; Chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu, căn cứ đề xuất sử dụng gạo dự trữ quốc gia để cấp cho địa phương thực hiện chính sách và báo cáo kết quả việc tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo theo quy định tại Nghị định số 66.

Ngay trong ngày 2/10/2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-CDT giao 3 chi cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hơn 456 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên ở 3 tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đồng Nai, với thời hạn hoàn thành giao nhận gạo chậm nhất đến ngày 30/11/2025, cụ thể:

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II xuất cấp bổ sung học kỳ II năm học 2024 – 2025 hơn 212,4 tấn gạo, vận chuyển, bàn giao cho tỉnh Đồng Nai.

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII xuất cấp hơn 21,7 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, vận chuyển, bàn giao cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2025 - 2026.

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III xuất cấp: bổ sung học kỳ II năm học 2024-2025 hơn 66,3 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia; hỗ trợ học kỳ I năm học 2025 -2026 là 156 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, vận chuyển, bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh.