Kết cấu hạ tầng giao thông thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Nam Trung Bộ

(TBTCO) - Đợt mưa lũ vừa qua tại khu vực Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, lĩnh vực đường sắt và công trường một số dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Đường sắt thiệt hại hơn 121 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ ngày 16 - 25/11/2025, sơ bộ thiệt hại về đường sắt do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ là 121,66 tỷ đồng. Cụ thể, thiệt hại về kết cấu hạ tầng là 80 tỷ đồng, trong đó tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có 61 điểm sạt lở trôi nền đường (sạt lở sâu trung bình 0,4 - 4 m, tim đường có những đoạn lệch 4 m); hư hỏng về thông tin tín hiệu.

Tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn, nước lũ làm xói trôi nền đường sắt từ Km2+816 đến Km4+200. Tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát có 11 vị trí cây đổ vào đường sắt, sạt taluy nền đường từ Km78+770 đến Km82+325.

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kết cấu hạ tầng đường bộ. Ảnh: Khánh Hồng

Ngoài ra, tổng thiệt hại về vận tải hành khách và hàng hóa của các công ty vận tải đường sắt do sự cố mưa lũ từ Diêu Trì đến Nha Trang là 41,02 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại do ngừng chạy tàu khoảng 21,8 tỷ đồng, thiệt hại do hành khách trả lại vé khoảng 18,6 tỷ đồng.

Về vận tải hành khách, ngành đường sắt ngừng chạy tàu 65 đoàn; phải chuyển tải hành khách giữa Tuy Hòa - Giã bằng đường bộ 1.755 hành khách; cung cấp miễn phí 11.619 suất ăn chính và 7.176 suất ăn phụ.

Về vận tải hàng hóa, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã ngừng dọc đường 33 đoàn tàu chuyên tuyến; hủy bỏ 44 đoàn tàu chuyên tuyến; Công ty cổ phần Vận tải và thương mại đường sắt ngừng chạy tàu 21 đoàn tàu chuyên tuyến.

Giải cứu hơn 1.700 hộ dân, 3.700 nhân khẩu bị cô lập Ông Lê Đức Lộc - Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho biết, Quốc lộ 14E, TP. Đà Nẵng tại Km84+500 bị sạt lở nghiêm trọng khi có khoảng 60.000 m3, sạt lở, lấp 1/6 chiều rộng hồ thủy điện, mất 1 cột điện 110 kV. Mặc dù khối lượng rất lớn, nhưng tất cả các đơn vị quyết tâm thực hiện triệt để phương châm "4 tại chỗ", thông tuyến sớm nhất có thể để giải cứu xã Phước Hiệp đã bị cô lập 5 ngày với hơn 1.700 hộ, 3.700 nhân khẩu và đã thông tuyến sau 48 giờ kể từ ngày 28/10/2025. Đến ngày 30/10/2025 đã thông tuyến hoàn toàn.

Về đầu máy, toa xe, báo cáo của VNR cho thấy, có 76 toa xe hàng ngập nước, thiệt hại số tiền 640 triệu đồng; 3 đầu máy bộ phận chạy bị ngập nước, hư hỏng phần gầm, chưa ước tính được thiệt hại.

Đối với công trình, nhà ga, có 16 ga bị ảnh hưởng ngập lụt, hư hỏng các công trình kiến trúc, nhà cửa và trang thiết bị, bao gồm các ga: Diêu Trì, Tân Vinh, Vân Canh, La Hai, Xuân Sơn Nam, Chí Thạnh, Hòa Đa, Tuy Hòa, Đông Tác, Phú Hiệp, Hảo Sơn, Lương Sơn, Cây Cầy, Ngã Ba, Kà Rôm, Phước Nhơn.

Các cơ quan, đơn vị ngành đường sắt đã huy động gần 1.000 nhân lực, gần 100 phương tiện, máy móc, thiết bị từ 9 đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, giải phóng chướng ngại, đảm bảo thông tàu tuyến Bắc - Nam vào lúc 20h30 ngày 25/11.

Cao tốc Bắc - Nam qua Nam Trung bộ ảnh hưởng nặng nề

Theo ông Hoàng Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng), trong các đợt mưa lũ vừa qua, tại các dự án giao thông đang triển khai từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa không có thiệt hại về người. Dự án Vân Phong - Nha Trang đang khai thác không có hiện tượng bị ngập, không có hạng mục công trình hư hỏng nặng, giao thông thông suốt.

Tuy nhiên, các dự án, đặc biệt là Quy Nhơn - Chí Thạnh (tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk), Chí Thạnh - Vân Phong (tỉnh Đắk Lắk), chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Nhà điều hành, lán trại, trạm trộn bê tông nhựa, bê tông xi măng, vật tư, vật liệu, thiết bị... của một số nhà thầu thi công bị ngập, hư hỏng; khu vực dự án mất điện diện rộng; lực lượng công nhân địa phương xin nghỉ để khắc phục, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống. Các mỏ đá cung ứng cho dự án chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ và mất điện, nên đến nay chưa thể hoạt động trở lại.

Ngoài ra, các tuyến đường vận chuyển bị ngập lụt, hư hỏng, nên chưa thể cung cấp vật liệu phục vụ thi công dự án. Một số vị trí xuất hiện hiện tượng trượt sâu mái taluy, làm nứt nền, móng, mặt đường, hư hỏng hệ thống an toàn giao thông, cần phải khảo sát, đánh giá và có giải pháp xử lý đảm bảo ổn định, lâu dài.

Sau mưa lũ, các nhà thầu đang tích cực phối hợp với địa phương để khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm, với các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện còn 12 vị trí tắc giao thông trên 2 tuyến quốc lộ. Cụ thể, Khánh Hòa còn 9 vị trí trên Quốc lộ 27C; Lâm Đồng còn 3 vị trí: Quốc lộ 20 có 2 vị trí tại Đèo Mimosa (Km226+650) và Đèo D’ran (Km262+400), Quốc lộ 27C có 1 vị trí tại 65+800-Km66 +000 (xã Lạc Dương và phường Lâm Viên). Các đơn vị đang tổ chức khắc phục để sớm thông xe.