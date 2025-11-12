Mua 2 năm một dãy số Vietlott, nam thanh niên tại Khánh Hòa trúng Jackpot hơn 133 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 11/11/2025, Vietlott trao giải đến anh N.C.L - thuê bao MobiFone đến từ tỉnh Khánh Hòa trúng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01422 với giá trị 133,7 tỷ đồng. Anh có thói quen mua một dãy số được tạo nên từ ngày tháng sinh và biển số xe, và chính thói quen đó đã mang đến giải Jackpot trị giá hơn 133 tỷ đồng cho anh.

Ngày 11/11/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01422 đến anh N.C.L – thuê bao MobiFone may mắn đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Anh N.C.L nhận giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01422

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.C.L là người chơi may mắn trúng thưởng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01422 với giá trị 133.774.094.500 đồng.

Tấm vé may mắn của anh N.C.

Anh N.C.L – chủ nhân giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01422 - hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Khánh Hòa. Anh thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott từ khi triển khai kinh doanh tại Khánh Hòa và mua khoảng 03 tấm vé số mỗi ngày.

Hai năm gần đây, anh có thói quen mua dãy số được tạo ra từ ngày tháng sinh và biển số xe moto mà anh đang đi. Anh đã mua dãy số này được hơn 2 năm cho cả xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55. Chính thói quen này đã mang đến giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 133,7 tỷ đồng.

Chia sẻ với Vietlott, anh cho biết anh đã thông báo với vợ ngay khi biết tin mình trúng thưởng. Vì số tiền trúng thưởng khá lớn, anh sẽ cân đối để chi tiêu phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và gia đình.

Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh N.C.L đã trao tặng tổng số tiền 1,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh N.C.L trao tặng an sinh xã hội

Theo quy định, anh N.C.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.