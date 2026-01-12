(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán: HAR) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo Quyết định số 252/QĐ-XPHC của Thuế cơ sở 1 TP. Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Công ty Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) đã có hành vi khai sai thuế, trong đó bao gồm hành vi khai sai nhưng không làm thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp và hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 55,09 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt đối với hành vi khai sai thuế GTGT là hơn 42,08 triệu đồng và tiền phạt đối với hành vi khai sai thuế TNDN là 13 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền, An Dương Thảo Điền còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp bị truy thu hơn 210 triệu đồng tiền thuế GTGT và phải nộp thêm khoảng 49 triệu đồng tiền chậm nộp, được tính đến hết ngày 31/12/2025.

Công ty có trách nhiệm tiếp tục tự tính và nộp tiền chậm nộp phát sinh (nếu có) cho đến thời điểm hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước . Ngoài ra, cơ quan thuế cũng ghi nhận việc điều chỉnh giảm số lỗ được chuyển sang kỳ sau của An Dương Thảo Điền với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo quyết định, An Dương Thảo Điền phải nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trường hợp không chấp hành đúng thời hạn, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.