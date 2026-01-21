Dai-ichi Life Việt Nam: Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

(TBTCO) - Dai-ichi Life Việt Nam vừa được vinh danh “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025 (VNR500) và “Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam năm 2025” (Top 50 Vietnam The Best) tại Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500.

Dai-ichi Life đánh dấu tròn 1 thập kỷ (2016 - 2025) hiện diện trong Bảng xếp hạng VNR500

Đánh dấu tròn 1 thập kỷ (2016 - 2025) hiện diện trong Bảng xếp hạng VNR500, Dai-ichi Life Việt Nam, một lần nữa, khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững, tiềm lực tài chính vững mạnh, sự tin tưởng của hơn 5 triệu khách hàng và gia đình đối với uy tín thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản, cam kết tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, được vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam năm 2025”, Dai-ichi Life Việt Nam đã minh chứng vị thế và bản lĩnh của một doanh nghiệp BHNT hàng đầu với hoạt động kinh doanh hiệu quả, sự linh hoạt thích ứng, năng động chuyển mình trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Bảng xếp hạng VNR500 được Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố thường niên từ năm 2007. Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào sự phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phản ánh sức mạnh nội lực, khả năng tổ chức vận hành và tinh thần tiên phong trong giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp.

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ: “Được vinh danh trong Bảng xếp hạng VNR500 trong 10 năm liên tiếp và “Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2025” là niềm tự hào lớn đối với Dai-ichi Life Việt Nam, đồng thời là sự ghi nhận ý nghĩa cho những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong hành trình 19 năm “Gắn bó dài lâu” cùng đất nước và người dân Việt Nam (18/1/2007 - 18/1/2026). Trên nền tảng quản trị minh bạch, kinh doanh có trách nhiệm và định hướng phát triển bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư phát triển con người, qua đó mang lại các giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 88 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam./.