Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 10 tháng gần đạt dự toán

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, lũy kế số thu nội địa 10 tháng năm 2025 trên địa bàn thành phố được 40.027,4 tỷ đồng, đạt 97% dự toán, đạt 85% nhiệm vụ thu và tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị trong thực hiện công tác quản lý thuế, trong đó, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng qua các phương thức truyền thống, đã thực hiện 1 chuyên mục “Thuế và Cuộc sống” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; 4 bài đăng trên các báo, tạp chí; 40 bài viết trên Trang thông tin điện tử Thuế TP. Đà Nẵng và hàng nghìn lượt gửi mail cho người nộp thuế về các chính sách thuế mới ban hành.

Thực hiện công tác tuyên truyền qua mạng xã hội với 54 bài đăng trên zalo, 108 bài đăng trên fanpage, riêng Fange Thuế thành phố trong tháng đã thực hiện 13 bài đăng.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Công tác tập huấn, đối thoại chính sách thuế, đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn kết hợp đối thoại về chính sách thuế mới với 800 người nộp thuế tham dự. Bên cạnh đó, Thuế thành phố đã tham gia 10 hội nghị do các đơn vị ngoài ngành tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền về chính sách thuế.

Theo Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng, công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, 10 tháng đã hoàn thành kiểm tra 1.734/2.161 cuộc, đạt 80,24% nhiệm vụ kiểm tra được Cục Thuế giao; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra hơn 1.189 tỷ đồng. Trong đó, xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 424,210 tỷ đồng, giảm lỗ 684,522 tỷ đồng.

Ông Toàn cho hay, về công tác hỗ trợ người nộp thuế, trong tháng 9, đã ban hành 38 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế, hỗ trợ 5.106 lượt người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế.

Ngoài ra, cán bộ thuế còn hỗ trợ người nộp thuế về mặt nghiệp vụ, trả lời vướng mắc qua các kênh hỗ trợ khác, bao gồm: 3 lượt hỗ trợ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, 9 lượt hỗ trợ qua ứng dụng Thuế điện tử, 7.089 lượt hỗ trợ qua điện thoại, emai, cổng khác…

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, trong 10 tháng, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành 343 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 1.724 tỷ đồng; trong 10 tháng đầu năm đã xử lý 22.188 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân trực tiếp cho cá nhân với số tiền 179,81 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, lũy kế đến hết tháng 10, Thuế thành phố đã hoàn thành kiểm tra 3.987 đơn vị với 12.512 hồ sơ; trong đó,

số hồ sơ chấp nhận 11.424 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 91,3% trong tổng số hồ sơ được kiểm tra; số hồ sơ yêu cầu điều chỉnh 871 hồ sơ, qua kiểm tra đã đề nghị người nộp thuế khai điều chỉnh bổ sung với tổng số tiền thuế điều chỉnh tăng qua kiểm tra 13,334 tỷ đồng, giảm khấu trừ 6,099 tỷ đồng; giảm lỗ 44,986 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành vượt thu ngân sách nhà nước 25%

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán, ông Toàn cho biết, đơn vị tiếp tục quán triệt công chức, người lao động tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước, tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt chống thất thu; phấn đấu hoàn thành vượt thu ngân sách nhà nước 25% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền; xây dựng các nội dung nổi bật về các chính sách thuế mới trên Fanpage Thuế thành phố để truyền tải các thông tin, thông điệp đến người nộp thuế.

Theo ông Toàn, đơn vị theo dõi chặt chẽ, định kỳ tổng hợp, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; chủ động ban hành các biện pháp chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả, phấn đấu đến 31/12/2025 hoàn thành các chỉ tiêu về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Đồng thời, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện, hoàn thành Kế hoạch kiểm tra năm 2025; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra giải thể. Tập trung thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chống thất thu đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ tại các đơn vị của Thuế thành phố: kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, hạn chế phát sinh trong công tác quản lý thuế./.