Thời của các đại đô thị xa trung tâm

(TBTCO) - Hàng loạt dự án có quy mô lớn đồng loạt được các tỉnh, thành phố phía Bắc công bố trong thời gian vừa qua, mở ra cơ hội đầu tư chưa từng có và hứa hẹn một cuộc "thay da đổi thịt" cho diện mạo thị trường bất động sản ở khu vực này.

Xác lập cuộc chơi mới

Trong thông báo mới nhất của tỉnh Hưng Yên, địa phương này đang tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án khu B - khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang cũ. Với diện tích 28,3 ha tại xã Nghĩa Trụ và xã Phụng Công, tổng mức đầu tư khoảng 12.100 tỷ đồng, đây là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn nhất tại khu vực.

Không chỉ dự án khu B, một "siêu dự án" khác cũng đang được tỉnh Hưng Yên mời gọi đầu tư là dự án Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) 66 ha tại xã Việt Tiến, tổng vốn đầu tư ước tính gần 7.661 tỷ đồng.

Tương tự, Bắc Ninh mới đây chính thức khởi động quá trình tìm nhà đầu tư cho "siêu dự án" Khu đô thị sinh thái và thể dục, thể thao Khuôn Thần (phân khu B) có diện tích khoảng 290 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng - một trong những dự án lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện mở lối cho đô thị vệ tinh phát triển. Ảnh: Dũng Minh

Tỉnh này trước đó đã tiến hành kêu gọi đầu tư vào dự án Khu đô thị mới và dịch vụ có tổng vốn đầu tư 3.840 tỷ đồng, được thực hiện tại phường Quế Võ và dự án Khu đô thị mới Đại học II, tổng vốn hơn 5.147 tỷ đồng tại xã Liên Bão và xã Phật Tích, với diện tích khoảng 131,3 ha, quy mô dân số khoảng 3.262 người.

Trong khi đó, tỉnh Phú Thọ cũng thông báo mời đầu tư 3 dự án lớn trên địa bàn có tổng mức đầu tư hơn 3.420 tỷ đồng. Các dự án bao gồm: Khu dân cư nông thôn mới kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao, tại xã Tu Vũ, tổng vốn đầu tư hơn 2.980 tỷ đồng, diện tích 69,32 ha; Khu dân cư nông thôn mới Đầm Bạch Thủy, tại xã Tu Vũ, tổng vốn đầu tư hơn 244 tỷ đồng; Khu dân cư mới Vạn Xuân tại xã Vạn Xuân, tổng vốn đầu tư 196,5 tỷ đồng, diện tích thực hiện dự án 12,238 ha.

Hồi cuối tháng 9/2025, một trong những dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dự án Khu đô thị mới Đông Nam Oasis City, quy hoạch trên diện tích hơn 63 ha tại phường Việt Trì và Thanh Miếu, tổng mức đầu tư gần 4.600 tỷ đồng, đã được tổ chức khởi công.

"Xu hướng phát triển dự án nhà ở trong giai đoạn hiện tại là xa hơn, rộng hơn. Các dự án cần “đủ xa” để có được lợi thế giá đất đầu vào thấp, chi phí xây dựng rẻ hơn. Quy mô dự án cần “đủ rộng” để có thể quy hoạch hạ tầng, tiện ích đồng bộ theo tiêu chí “all in one” (tất cả trong một) nhằm đáp ứng nhu cầu, cũng là xu hướng lựa chọn nhà ở của nhiều người hiện nay". Bà Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc Thị trường, JLL Việt Nam

Còn tại Hà Nội, mới đây nhất, UBND TP. Hà Nội giao UBND phường Đông Ngạc mời thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Vibex theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian bắt đầu vào quý IV/2025. Dự án có diện tích gần 42,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 7.283 tỷ đồng.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị mới tại xã Mê Linh, với quy mô lên đến hơn 200 ha sau khi chính thức giao 1 khu đất dự án khoảng 205 ha với tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỷ đồng cho Sun Group.

Cơ hội mới cho nhà đầu tư địa ốc

Ông Lê Đình Chung - Tổng Giám đốc SGO Homes đánh giá, việc các địa phương đồng loạt tung ra các dự án quy mô lớn được ví như “cú hích kép”, vừa thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng và chỉnh trang đô thị, vừa mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Số liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý III/2025, mức độ quan tâm đến bất động sản tại Hà Nội có dấu hiệu chững lại so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, Hải Phòng, Hưng Yên, khu vực tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) và khu vực tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh) trở thành tâm điểm, khi chiếm tới 80% tổng mức độ quan tâm toàn khu vực. Trong đó, xét về tốc độ tăng trưởng so với đầu năm, Hòa Bình (cũ) dẫn đầu với mức tăng 65%, tiếp đến là Bắc Giang (cũ) tăng 61%, Hải Phòng tăng 50%, Bắc Ninh tăng 48%. Các địa phương khác như Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc (cũ) duy trì đà tăng 26 - 42%.

Sự bùng nổ này phản ánh xu hướng dịch chuyển vốn ra các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội - nơi giá còn cạnh tranh, hạ tầng kết nối thuận lợi và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), việc Chính phủ và các địa phương đang đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh, mở rộng không gian đô thị để giảm tải áp lực dân số và hạ tầng tại các thành phố lớn, thì các địa phương vùng ven trở thành điểm đến hấp dẫn với cả nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. Dòng tiền mới đang đổ khá mạnh về những khu vực này và nhà đầu tư hào hứng ở nhiều phân khúc, trong đó đất nền được quan tâm nhiều.

Ngoài ra, dòng sản phẩm chung cư cũng xuất hiện nhiều hơn ở các địa phương. BHS Group cho biết, ở phía Bắc, tại các khu vực kinh tế phát triển như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình…, giá bán chung cư bắt đầu tiệm cận mức 70 - 90 triệu đồng/m2, tập trung tại các đại dự án của chủ đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group, Masterise Group, Sunshine Group… Các dự án đặt tại trung tâm hành chính mới sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, thành phố cũng ghi nhận mức giá cao hơn so với mặt bằng chung.

TS. Lê Xuân Nghĩa - chuyên gia kinh tế chia sẻ, với sự phát triển của giao thông, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản lớn. Việc di chuyển giữa các tỉnh, thành phố, từ nơi ở tới nơi làm việc sẽ nhanh chóng và thuận tiện, tạo ra diện mạo mới cho thị trường bất động sản. Đồng thời, các địa phương nơi có dự án hạ tầng đi qua sẽ trở thành "điểm nóng" thu hút đầu tư trong những năm tới.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch CEN Group cho rằng, khi hệ thống giao thông hiện đại hình thành, người dân hoàn toàn có thể sống ở các vùng ven với giá hợp lý hơn mà vẫn đảm bảo công việc, sinh hoạt thuận tiện. Điều này sẽ tạo ra bước chuyển nguồn cung với các siêu dự án đại đô thị có quy mô từ vài trăm hecta đến cả ngàn hecta trong 5 - 10 năm tới. Điều quan trọng còn lại là các doanh nghiệp sẽ triển khai dự án như thế nào để thu hút được cư dân.

Người đứng đầu CEN Group nhấn mạnh, một dự án bất động sản nếu không có cư dân về ở thì sẽ không thể "sống". Muốn có người dân về ở, dự án cần đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái, bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, y tế, khu vui chơi..., mang lại tiện ích tối đa cho người dân.

Do đó, các chuyên gia lưu ý, việc triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ từ phía chính quyền, đặc biệt là trong khâu lựa chọn nhà đầu tư và đảm bảo tiến độ triển khai.