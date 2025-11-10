Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 10 tháng tăng gần 35% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2025 được 1.668,8 tỷ đồng, đạt 129,8% dự toán pháp lệnh, đạt 119,3% dự toán HĐND, UBND tỉnh, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2024.

12/17 khoản thu tăng trưởng

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, so với dự toán HĐND, UBND tỉnh, có 9/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.001,8%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 151%; thuế thu nhập cá nhân đạt 115,3%; thu lệ phí trước bạ đạt 137,2%; thu phí-lệ phí đạt 107,3%; thu sổ xố kiến thiết đạt 127,2%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên đạt 181,2%; thu khác ngân sách đạt 197,9%.

So với cùng kỳ năm trước, có 12/17 khoản thu tăng trưởng, trong đó có một số khoản tăng với tốc độ khá: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2.501,6%; thu tiền sử dụng đất tăng 133,1%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 40,1%; thu lệ phí trước bạ tăng 42,2%...

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Có được kết quả trên, ông Long cho hay, Thuế tỉnh Cao Bằng đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch năm 2025 tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu về nội dung, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ và hiệu quả. Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế thực hiện chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn nộp thuế.

Đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh Theo ông Nguyễn Việt Long, về công tác kiểm tra thuế, năm 2025, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và kiểm soát người nộp thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế. Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2025 theo kế hoạch đã được phê duyệt của Cục Thuế.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ người nộp thuế được chú trọng nhằm hỗ trợ người nộp thuế kịp thời thông qua nhiều hình thức như: Hỗ trợ trực tiếp, bằng văn bản, hỗ trợ qua thư điện tử, điện thoại, hỗ trợ từ xa qua ứng dụng ultraviewer, teamviewer, qua Zalo, qua 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế…

Đơn vị tăng cường công tác quản lý hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao năm 2025, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tình hình thực tế và dự kiến khả năng của từng nguồn thu, ông Long cho biết, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt dự toán thu ngân sách, rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình và các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, Thuế tỉnh Cao Bằng thực hiện triển khai hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn toàn tỉnh các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 10, số 11 và mưa lũ sau bão.

Đẩy mạnh áp dụng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với từng nhóm người nộp thuế; đổi mới, đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ qua hình thức điện tử; cung cấp các dịch vụ tra cứu hoặc trao đổi thông tin điện tử về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Theo ông Long, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, thực hiện kịp thời, có hiệu quả theo chương trình của Cục Thuế về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin có tính liên kết, tự động hóa cao.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính bền vững, mở rộng cơ sở thu, chống chuyển giá, trốn thuế, quản lý hiệu quả các nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.