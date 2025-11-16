Thông xe 2 cao tốc qua Nam Trung Bộ vào ngày 19/12

(TBTCO) - Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành cơ bản 2 dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và thông xe vào ngày 19/12/2025.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: Sản lượng đã đạt hơn 90% giá trị hợp đồng

Theo ông Lê Thắng - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nối tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Bình Định (tỉnh Gia Lai). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 20.400 tỷ đồng, khởi công vào ngày 1/1/2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác tổng thể năm trong 2026.

Hiện trên tuyến còn một số tồn tại về mặt bằng, phần lớn liên quan đến nứt nhà do thi công, đơn vị đang phối hợp với nhà thầu và địa phương để giải quyết rốt ráo. Đối với trạm dừng nghỉ Km15+620, nhà đầu tư đã tiếp cận được hơn 11,5/12 ha; phần diện tích còn lại, địa phương chưa bàn giao.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng cho việc thông xe vào ngày 19/12/2025. Ảnh: Hiển Phan

Về công tác thi công, đã đắp nền bên phải tuyến gần 200.000 m3 trong tổng số hơn 27.760 m3, đạt gần 72%. Riêng hạng mục bên trái tuyến mới đắp nền hơn 10%. Đối với trạm dừng nghỉ Km77+820, địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch, song nhà thầu thi công rất chậm.

Sản lượng thực hiện toàn dự án đã đạt hơn 90% giá trị hợp đồng. Trên công trường, đơn vị huy động hơn 3.000 nhân sự và 1.100 thiết bị, triển khai 50 mũi thi công.

Đến nay, hạng mục mặt đường tuyến chính chỉ còn khoảng 4/83,5 km bê tông nhựa lớp trên. Các hạng mục như khe co giãn, lưới chống chói, hệ thống an toàn giao thông đang được triển khai đồng bộ. Toàn bộ 77 cầu trên tuyến chính đã hoàn thiện lan can, thảm nhựa bản mặt cầu, một số ít cầu đang hoàn thiện khe co giãn. Các hạng mục đã thi công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và thẩm mỹ.

"Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Xây dựng. Đối với hạng mục 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4,5 km, hiện hầm số 1 và số 2 đã thi công hoàn thiện. Riêng hầm số 3, nhà thầu đang tập trung thi công bê tông vỏ hầm, mặt đường và lắp đặt thiết bị. Theo kế hoạch, hầm số 3 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, vượt tiến độ gần 9 tháng so với hợp đồng ký kết" - ông Lê Thắng thông tin.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn: Kiểm soát tiến độ từng ngày

Tại dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đến nay, toàn dự án hoàn thành khoảng 96% khối lượng công việc, tương đương 6.7/70 km tuyến chính. Phần còn lại khoảng 3 km qua rừng tự nhiên vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và bàn giao mặt bằng muộn, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, thi công cuốn chiếu phần thảm bê tông nhựa để kịp tiến độ.

Phần nền, móng cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn khoảng 600 m công trình dở dang. Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đang đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, triển khai thảm nhựa cuốn chiếu, phấn đấu về đích sớm hơn kế hoạch.

Vừa đảm bảo tiến độ, vừa tuyệt đối giữ vững chất lượng công trình "Bộ Xây dựng đã chỉ đạo rất nhiều, từ văn bản, công điện cho đến trực tiếp xuống công trường. Các đoàn của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình, Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải vừa đảm bảo tiến độ, vừa tuyệt đối giữ vững chất lượng công trình". Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng

Được biết, Ban Quản lý dự án 85 - chủ đầu tư dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã ban hành đầy đủ quy trình quản lý chất lượng, quán triệt đến từng cán bộ kỹ thuật, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công. Các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn được thực hiện nghiêm túc theo chỉ dẫn của Bộ Xây dựng, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị bàn giao, vận hành khai thác song song với quá trình thi công.

Ban Quản lý dự án 85 đang phối hợp với Ban An toàn giao thông (Sở Xây dựng Gia Lai), Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị quản lý tuyến rà soát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, lan can, hộ lan, rãnh thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối khi tuyến được đưa vào khai thác.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, thời gian còn lại để thông xe dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng không nhiều, vì thế, chủ đầu tư, nhà thầu cần nỗ lực hơn nữa; huy động tối đa tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để tăng tốc thi công. Chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc vận động, giải thích với người dân, đồng thời có giải pháp hữu hiệu, không để người dân cản trở, ảnh hưởng đến cao điểm về đích của dự án.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đây là công trình trọng điểm, vì thế không thể chủ quan, lơ là trong giai đoạn cuối. Các bên phải tập trung cao độ đảm bảo thông xe dự án đúng kế hoạch. Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với tỉnh hoàn trả hệ thống hạ tầng liên quan đến việc mượn thi công dự án, bao gồm đường, cống thoát nước, kênh thủy lợi..., đảm bảo không để xảy ra ngập úng ảnh hưởng đến đời sống người dân khi mùa mưa bão đến.

Đối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn tuyến 2,8 km của nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn qua rừng tự nhiên, thủ tục chuyển mục đích rừng kéo dài và vướng mùa mưa dẫn đến chưa thể hoàn thiện các lớp kết cấu mặt đường, nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng ca, kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch.