Động lực hội tụ, tạo sức bật cho năm 2026

(TBTCO) - Giới phân tích cho rằng, mục tiêu tăng trưởng cao của kinh tế Việt Nam trong năm 2026 tuy nhiều thách thức, nhưng có cơ sở, khi nền tảng tăng trưởng năm 2025 tích cực và các động lực chính sách, tín dụng, đầu tư hội tụ.

Nền tảng chính sách vững vàng

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ra cho năm 2026 là phấn đấu từ 10% trở lên. Đây không chỉ là câu chuyện của những chỉ tiêu vĩ mô, mà còn phản ánh quyết tâm nâng tầm nền kinh tế sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa tạo được bước bứt phá rõ nét. Dưới góc nhìn của các chuyên gia tài chính, mục tiêu này tuy đầy thách thức, nhưng không phải thiếu cơ sở, nhất là khi nền kinh tế đã có một năm 2025 tăng trưởng vượt kỳ vọng và các động lực quan trọng đang dần hội tụ.

Theo ông Lê Quang Chung - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (AAS), kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt mốc 8% trong năm 2025 mang ý nghĩa như một nền tảng quan trọng cho những kỳ vọng cao hơn. Một trong những yếu tố then chốt là khung chính sách ngày càng rõ ràng và quyết liệt. Việc ban hành các nghị quyết chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79), cho thấy định hướng thúc đẩy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước chủ chốt song song với việc tháo gỡ các rào cản về cơ chế, thủ tục.

Xuất khẩu tiếp tục là động lực đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều dịch chuyển. Ảnh: An Thư

“Khi chính sách được triển khai theo hướng thông thoáng, đồng bộ và nhất quán, môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất, đầu tư dài hạn và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế” - ông Chung nhận định.

Trên nền tảng chính sách đó, chuyên gia của AAS chỉ ra rằng, đầu tư công tiếp tục được xác định là một trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Đặc biệt, năm 2026 được kỳ vọng chứng kiến tốc độ giải ngân đầu tư công mạnh mẽ hơn, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm.

“Việc đẩy nhanh giải ngân không chỉ có ý nghĩa kích thích tổng cầu trong ngắn hạn, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều ngành, lĩnh vực như xây dựng, vật liệu, logistics và dịch vụ” - ông Chung phân tích.

Cùng với đầu tư công, xuất khẩu tiếp tục là động lực đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều dịch chuyển. Chuyên gia cho rằng, những thay đổi trong chính sách thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc mở ra cơ hội để hàng hóa Việt Nam gia tăng thị phần tại một số thị trường lớn. Khi các chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam có thể tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, chi phí sản xuất và mạng lưới hiệp định thương mại để thúc đẩy xuất khẩu. Nếu được khai thác hiệu quả, khu vực này vừa mang lại nguồn ngoại tệ, vừa kéo theo sự mở rộng của sản xuất trong nước, đóng góp tích cực cho tăng trưởng GDP.

Về sức cầu nội địa, tiêu dùng được kỳ vọng tiếp tục phục hồi và đóng vai trò như một động lực quan trọng. Sự cải thiện của thu nhập, tâm lý người tiêu dùng và các chính sách hỗ trợ thị trường trong nước có thể giúp sức mua duy trì đà tăng. Khi tiêu dùng nội địa đủ mạnh, nền kinh tế sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, đồng thời tạo ra một nền tảng tăng trưởng ổn định hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.

Dòng vốn cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nhìn từ góc độ điều hành vĩ mô, ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) cho rằng, chính sách tín dụng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Định hướng của Ngân hàng Nhà nước, được thể hiện qua Công văn số 11686/NHNN-CSTT, đã xác định rõ trọng tâm tăng trưởng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là công nghiệp, xuất khẩu và đầu tư hạ tầng. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo dòng vốn được đưa vào những khu vực tạo ra giá trị gia tăng thực chất, hình thành các tài sản thật cho nền kinh tế.

Cũng theo ông Hiếu, việc điều chỉnh giảm nhu cầu tín dụng khoảng 183.000 tỷ đồng không nhằm thắt chặt tín dụng, mà là bước đi cần thiết để kiểm soát rủi ro và tránh tình trạng tăng trưởng nóng. Trong khi đó, quy mô tín dụng dự kiến bơm ra nền kinh tế lên tới khoảng 2,79 triệu tỷ đồng trong năm 2026 vẫn đủ lớn để tạo động lực tăng trưởng nếu được phân bổ đúng hướng. Vấn đề cốt lõi không nằm ở lượng vốn, mà ở chất lượng sử dụng vốn và khả năng chuyển hóa tín dụng thành tăng trưởng GDP bền vững.

Bên cạnh chính sách tín dụng, Nghị quyết 79 tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của khu vực kinh tế nhà nước. Với khoảng 5 triệu tỷ đồng tài sản đang nắm giữ, khối doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Khi được thúc đẩy hoạt động hiệu quả hơn, khu vực này sẽ đóng vai trò ổn định nhịp tăng trưởng, đặc biệt trong những giai đoạn khu vực tư nhân hoặc các thành phần kinh tế nhỏ lẻ gặp khó khăn.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026, các cơ chế, chính sách cần tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ và tập trung vào những động lực cốt lõi. Khi đầu tư công, tín dụng, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa được kết nối chặt chẽ trong một chiến lược nhất quán, mục tiêu tăng trưởng cao không chỉ dừng lại ở kỳ vọng, mà có thể hiện thực hóa, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam.