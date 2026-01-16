(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai lưu ý khi nhận được các văn bản giấy hoặc tin nhắn, cuộc gọi nghi ngờ, người nộp thuế cần kiểm tra kỹ nội dung, thể thức và đối chiếu với quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó trưởng Thuế tỉnh Gia Lai vừa ký công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế để lừa đảo, chiếm đoạn tài sản.

Đại diện Thuế tỉnh Gia Lai cho hay, trong thời gian qua, lợi dụng giai đoạn nhiều chính sách thuế thay đổi, nhất là việc xóa bỏ hình thức khoán thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, tại một số địa phương trên cả nước và địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cơ quan thuế tiếp cận người dân, doanh nghiệp để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, các đối tượng này ban hành văn bản để mời người dân làm việc liên quan đến cập nhật chính sách, kê khai điều chỉnh thông tin liên quan đăng ký thuế, nghĩa vụ thuế...

Một giấy mời mạo danh cơ quan thuế được các đối tượng lừa đảo sử dụng.

Ảnh: Thuế tỉnh Gia Lai.

Tiếp theo, các đối tượng sử dụng công nghệ cao với nhiều thủ đoạn tinh vi như yêu cầu cài các ứng dụng giả mạo, cài mã độc... nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát điện thoại, thông tin ngân hàng, mã OTP để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Do đó, để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và tài sản của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Thuế tỉnh Gia Lai khuyến cáo cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh cần cảnh giác cao độ khi gặp các trường hợp.

Bao gồm, giả mạo văn bản, phát hành các Giấy mời, Thông báo, Quyết định cưỡng chế nợ thuế... với thể thức, con dấu và chữ ký giả mạo (thường có dầu hiệu cắt ghép, tẩy xóa, sai tên đơn vị như “Cục Thuế tỉnh”, “Chi cục Thuế”, “Ủy ban Thuế”… yêu cầu người nộp thuế đến làm việc hoặc cung cấp thông tin.

Các trường hợp giả mạo ứng dụng (app), gọi điện thoại, nhắn tin (qua Zalo, Facebook) hướng dẫn người nộp thuế truy cập vào các đường dẫn (link) lạ để tải và cài đặt các ứng dụng giả mạo có giao diện giống ứng dụng của ngành thuế nhằm đánh cấp thông tin cá nhân, chiếm quyền điều khiển thiết bị di động.

Bên cạnh đó là mạo danh là công chức thuế gọi điện thoại thông báo người nộp thuế ng thuế, bị phạt thuế, yêu cầu chuyển tiền ngay hoặc yêu cầu cập nhật thông tin CCCD định danh, hướng dẫn các thao tác trên điện thoại để được miễn giảm thuế, hoàn thuế

Thuế tỉnh Gia Lai khẳng định nguyên tắc làm việc hai “không” của cơ quan thuế là không yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP qua điện thoại, tin nhắn SMS hoặc mạng xã hội.

Cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế truy cập vào các đường link lạ, không yêu cầu tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc (file có đuôi .apk) để cài đặt trên thiết bị thông minh.

Đồng thời, Thuế tỉnh Gia Lai một lần nữa khẳng định ứng dụng hỗ trợ thuế trên thiết bị di động duy nhất của ngành thuế là eTaxMobile. Ứng dụng này chỉ được tải về từ kho ứng dụng chính thức trên App Store hoặc Google Play Store.

“Việc mời người nộp thuế làm việc tại trụ sở cơ quan thuế nếu có luôn được thực hiện bằng văn bản có đầy đủ số hiệu, chữ ký, con dấu hợp lệ, được gửi qua đường bưu chính hoặc qua tài khoản giao dịch điện tử (Thuedientu) của người nộp thuế” - Thuế tỉnh Gia Lai lưu ý.

Bên cạnh đó, người nộp thuế tuyệt đối làm theo các yêu cầu của người lạ qua điện thoại khi có dấu hiệu nghi vấn (yêu cầu chuyển tiền, cài app, truy cập đường dẫn...)./.