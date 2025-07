Một số dự án bất động sản tại Tây Ninh (Long An cũ) khởi động năm 2024 giờ ra sao?

(TBTCO) - Với dư địa phát triển mạnh mẽ và được khơi thông pháp lý, trong năm 2024, hàng loạt dự án bất động sản đã được các chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường như Cát Tường Phú An, La Home, Destino Centro, Agora City, Destino Centro... Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chuyển động thực tế của các dự án khá khác nhau, trong có những dự án ở dạng "trồng cỏ".

1. Cát Tường Phú An

Dự án Cát Tường Phú An nhìn từ trên cao, không có bóng dáng của máy móc, thiết bị, vật tư. Ảnh: Anh Hào

Dự án Cát Tường Phú An được chủ đầu tư là Công ty TNHH Cát Tường An – SW (thành viên của Cát Tường Group) giới thiệu ra thị trường vào đầu năm 2024.

Theo giới thiệu, Cát Tường Phú An được xây dựng trên diện tích hơn 2ha với 1.654 căn hộ, trong đó 49 căn shophouse (73m2 - 219m2). Mật độ xây dựng dự án Cát Tường Phú An là 50%, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có 5 block, trong đó, block A, D, E có 18 tầng, còn block B, C có 17 tầng.

Khu đất để thực hiện dự án giờ một màu xanh rì của cỏ dại. Ảnh: Anh Hào

Tuy nhiên, sau khoảng gần 2 năm được giới thiệu rầm rộ, đến thời điểm hiện tại, dự án Cát Tường Phú An có dấu hiệu bị bỏ hoang thời gian dài, cỏ mọc um tùm, bên trong không có bất kỳ máy móc nào hoạt động.

2. Dự án La Home

Đường sá, các phân khu của dự án khu đô thị LA Home cơ bản đã hình thành, chủ đầu tư đang tập trung xây dựng các hạng mục còn lại của dự án. Ảnh: Anh Hào

Dự án Khu đô thị LA Home do Công ty cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư đang là một trong những dự án có bước tiến ấn tượng nhất. Dự án rộng 101ha với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Đến nay, hơn 900 căn nhà tại dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án La Home đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào năm 2024. Ảnh: Anh Hào

Dự án được khởi công từ tháng 1/2024, sau hơn 1 năm thi công, phóng viên ghi nhận bên trong dự án nhiều tuyến đường nội khu đã trải nhựa, trung tâm thể dục thể thao đã xây dựng hoàn thiện.

3. Destino Centro

Destino Centro được các chuyên gia nhận định đầy tiềm năng bởi sở hữu vị trí chiến lược kết nối thuận tiện với trung tâm TP. Hồ Chí Minh và giá cả vừa túi tiền. Ảnh: Anh Hào

Dự án căn hộ Destino Centro do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Viethouse Group (thành viên Tập đoàn Sea Holdings) làm chủ đầu tư với vốn khoảng 2.300 tỷ đồng.

Dự án có diện tích hơn 2ha, gồm 5 block có quy mô hơn 2.000 căn hộ. Theo tìm hiểu, dự án có mức giá khởi điểm từ 1,1 tỷ đồng mỗi căn, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và người lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

Destino Centro được chủ đầu tư triển khai khá nhanh, hiện tại 2 tòa chung cư đã được cơ quan chức năng cấp phép đủ điều kiện giao dịch bất động sản. Ảnh: Anh Hào

Theo ghi nhận, dự án đang triển khai hai block đầu tiên. Trong đó, 1 block đã xây dựng hơn 4 tầng và block còn lại đang thi công phần hầm móng. Chủ đầu tư đặt mục tiêu bàn giao căn hộ từ đầu năm 2026.

4. Dự án Agora City

Agora City nằm "sát vách" trung tâm hành chỉnh tỉnh Tây Ninh mới. Ảnh: Anh Hào

Dự án Agora City tại Thủ Thừa do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa làm chủ đầu tư, với quy mô 127ha (giai đoạn 1 triển khai 48ha) với khoảng 2.000 sản phẩm đa dạng bao gồm đất nền nhà phố, đất nền shophouse và đất nền biệt thự.

Agora City cũng được chủ đầu tư hoàn thiện nghĩa vụ tài chính trong năm 2024.

Ảnh: Anh Hào

Dự án có vị trí đắc địa tại mặt tiền đường ĐT 818, bao quanh bởi ba mặt sông, thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại và hệ thống tiện ích phong phú. Hơn nữa, dự án ôm trong lòng trung tâm hành chính rộng 5ha. Theo ghi nhận, dự án xây dựng cổng chào hoành tráng, bên trong một số tuyến đường được trải nhựa, hệ thống chiếu sáng đã hoàn thiện./.