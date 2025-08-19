Mức độ quan tâm bất động sản đồng loạt tăng ở hầu hết các loại hình, khu vực

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam trong tháng 7/2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với mức độ quan tâm tăng 13 - 15% cho cả bất động sản bán và cho thuê. Nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, dòng vốn FDI đổ mạnh và loạt dự án hạ tầng trọng điểm, thị trường TP.Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận đang trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư, hứa hẹn một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Dòng vốn FDI và tín dụng thúc đẩy bất động sản

Kinh tế Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều thành tựu đáng chú ý. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2025 tăng 7,96% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 3.993 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024.

Đặc biệt, lĩnh vực bất động sản trở thành điểm sáng khi thu hút vốn FDI mạnh mẽ, với 4,8 tỷ USD đăng ký trong 6 tháng đầu năm, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng cho bất động sản cũng tăng trưởng vượt bậc, đạt tốc độ 20-30%, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống ngân hàng.

Tháng 7/2025, mức độ quan tâm BĐS đồng loạt tại các thị trường trên cả nước.

Sức sống của thị trường còn được thể hiện qua sự gia tăng hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản. Trong 7 tháng đầu năm, gần 3.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới, tăng 7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, 2.939 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng trưởng ấn tượng 51%, trong khi số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn giảm 2%. Những con số này phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào triển vọng của thị trường.

Mức độ quan tâm đến bất động sản bán và cho thuê trên cả nước trong tháng 7/2025 tăng lần lượt 13% và 15% so với tháng 6/2025. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (cũ) ghi nhận mức tăng 11%, trong khi TP. Hồ Chí Minh mới - sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu - tăng 13%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của khu vực này.

Các tỉnh, thành khác trên cả nước cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng trung bình 15%. Nguyên nhân chính là do các chủ đầu tư đẩy mạnh chiến dịch bán hàng trước tháng Ngâu, kết hợp với việc khánh thành và khởi công các dự án hạ tầng trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Những dự án này không chỉ cải thiện kết nối giao thông mà còn kích thích nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại các khu vực có hạ tầng phát triển.

Giá bán và thanh khoản tăng mạnh

Thị trường TP. Hồ Chí Minh đang trở thành tâm điểm của sự phục hồi, với mức độ quan tâm đến bất động sản bán tăng 11% và lượng tin đăng tăng nhẹ trong tháng 7/2025. Tất cả các loại hình bất động sản bán, từ chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự, đến đất nền và đất dự án, đều ghi nhận mức độ quan tâm tăng từ 10-15% so với tháng trước.

Chung cư và nhà riêng dẫn đầu với mức tăng lần lượt 13% và 11%. Mức độ quan tâm toàn trang tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi lượng tin đăng tăng nhẹ 1%. Đặc biệt, phân khúc cao cấp tại TP.Hồ Chí Minh ghi nhận thanh khoản tốt, chiếm tỷ trọng lớn trong các giao dịch, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư dài hạn vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ.

Chung cư và nhà riêng dẫn đầu toàn thị trường TP.Hồ Chí Minh (cũ) về mức độ quan tâm bất động sản bán.

Về giá cả, giá bán bất động sản phổ biến trên cả nước tiếp tục đà tăng trong 2 năm qua, với đất nền tăng mạnh nhất (44%) và chung cư tăng 42% so với quý I/2024. Trong khi đó, thị trường bất động sản cho thuê cũng sôi động không kém. Mức độ quan tâm đến bất động sản cho thuê tăng từ 9 - 21% trong tháng 7/2025, với văn phòng và chung cư tại TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu, lần lượt tăng 24% và 22%. Các loại hình khác như nhà trọ, nhà mặt phố, kho xưởng và nhà riêng ghi nhận mức tăng nhẹ từ 6 - 17%. Tuy nhiên, giá cho thuê phổ biến từ quý I/2024 đến quý III/2025 gần như đi ngang, ngoại trừ nhà mặt phố tăng 7%, cho thấy sự ổn định của phân khúc này.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, nhận định: “Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh đang cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt nhờ sự cộng hưởng của các yếu tố vĩ mô như kinh tế ổn định, dòng vốn FDI tích cực, và các yếu tố vi mô như nguồn cung mới được cải thiện. Các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, đường sắt cao tốc, cùng với việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những khu vực có hạ tầng kết nối tốt và dự án pháp lý minh bạch đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền”.

Sự mở rộng đô thị của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở ra cơ hội phát triển nhà ở vừa túi tiền, giải quyết bài toán khan hiếm quỹ đất. Nguồn cung mới được cải thiện đáng kể, giúp cân bằng thị trường sau giai đoạn khó khăn.