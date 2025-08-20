(TBTCO) - Năm 2025, công tác giảm nghèo của tỉnh Tuyên Quang hướng đến mục tiêu tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dâng hương, tưởng niệm Liệt sĩ Phạm Văn Khang và đồng đội tại Tuyên Quang Phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 2,81% trở lên Tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả các dự án, chương trình, chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 2,81% trở lên. Ảnh: TL Toàn tỉnh Tuyên Quang quán triệt, thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến tạo sinh kế, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Công tác giảm nghèo được triển khai cũng nhằm tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Cùng với đó, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2025.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang đặt chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 2,81% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 4% trở lên và tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4% trở lên.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo phải cụ thể, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, ngành, đơn vị mình, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyển các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, coi giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các Chương trình mục tiêu quốc gia để phát huy hiệu quả, đồng bộ công tác giảm nghèo.

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều

Theo kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Qua đó, nắm chắc nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ nghèo và các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo và danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo để xây dựng kế hoạch, có các giải pháp, biện pháp hỗ trợ phù hợp để các hộ thoát nghèo bền vững.

Tuyên Quang dựng nhà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: TL

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang triển khai kịp thời, có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn; lồng ghép, tập trung có trọng tâm trọng điểm các nguồn lực của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào việc thực hiện các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng được tỉnh xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa về mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo.