PECC2 Ký kết thỏa thuận nguyên tắc thực hiện dự án Nhà máy điện LNG Công Thanh 4.500MW

(TBTCO) - Chiều ngày 19/8/2025, tại Tòa nhà PECC2 Innovation Hub, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh và Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã chính thức ký kết thỏa thuận nguyên tắc thực hiện Dự án Nhà máy điện Công Thanh 4.500MW (Giai đoạn 1: 1.500MW; Giai đoạn 2: 3.000MW).

Đại diện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh, Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) và PECC2 ký kết thỏa thuận nguyên tắc thực hiện Dự án Nhà máy điện Công Thanh 4.500MW.

Tham dự lễ ký, về phía Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh có ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch Tập đoàn Công Thanh; phía Doosan Enerbility có ông Yeonin Jung - Phó Chủ tịch Tập đoàn Doosan Enerbility; phía PECC2 có ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và cùng đại diện Ban Lãnh đạo đến từ ba bên.

Dự án Nhiệt điện Công Thanh nằm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, với nhiên liệu chính là LNG nhập khẩu và sử dụng công nghệ Tuabin khí chu trình hỗn hợp. Việc chuyển đổi sang nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng LNG đã nâng tầm dự án, giúp gia tăng giá trị và mở ra triển vọng trong tiến trình phát triển năng lượng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch Tập đoàn Công Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch Tập đoàn Công Thanh bày tỏ niềm vinh dự khi cùng với PECC2 và Doosan ký kết thỏa thuận nguyên tắc, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các bước phát triển chiến lược cho dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh.

Ông Nguyễn Công Lý nhấn mạnh, Công Thanh và các đối tác Doosan, PECC2 đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác trong các dự án nhiệt điện than trước đây, và với sự tin tưởng vào năng lực, kinh nghiệm của liên danh hai nhà thầu, dự án lần này sẽ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và đạt chất lượng cao. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, ngay sau buổi lễ ký kết, các bên sẽ khẩn trương phối hợp chặt chẽ, bắt tay ngay vào các công việc cụ thể để sớm đưa dự án vào giai đoạn triển khai thực tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển năng lượng bền vững của đất nước.

Ông Yeonin Jung - Phó Chủ tịch Tập đoàn Doosan Enerbility.

Đại diện phía Doosan Enerbility, Ông Yeonin Jung - Phó Chủ tịch Tập đoàn Doosan Enerbility khẳng định, Doosan đã có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai thành công các dự án EPC nhà máy điện tại Việt Nam, và đặc biệt là đã hợp tác hiệu quả với PECC2 qua hàng loạt dự án trọng điểm như Vĩnh Tân, Vĩnh Tân 4 mở rộng, cũng như đang cùng PECC2 thực hiện dự án Nhiệt điện Ô Môn IV.

Trên cơ sở Thỏa thuận Hợp tác được ký kết ngày hôm nay, liên danh Doosan - PECC2 sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đối tác để sớm đưa dự án vào giai đoạn khởi công và triển khai thành công.

Ông Yeonin Jung bày tỏ hy vọng buổi lễ hôm nay sẽ trở thành bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra thành công cho dự án nhiệt điện LNG Công Thanh.

Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch HĐQT PECC2.

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT PECC2 phát biểu trong buổi lễ, khẳng định rằng dự án nhiệt điện LNG Công Thanh là một cơ hội quan trọng, mở ra hướng phát triển mới cho PECC2 trong lĩnh vực điện khí trong thời gian tới. Với nền tảng vững chắc và định hướng đúng đắn của chủ đầu tư, cùng sự phối hợp hiệu quả giữa Doosan và PECC2, ông tin tưởng dự án sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp.

Ông Nguyễn Chơn Hùng nhấn mạnh, với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và năng lực thiết bị, PECC2 cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư và Doosan để mang lại những giá trị thiết thực và mang đến thành công cho dự án.

Ông Nguyễn Chơn Hùng cũng cho rằng, buổi ký kết không chỉ là dấu mốc khởi đầu, mà còn là sự xác định quyết tâm đồng hành lâu dài giữa các bên. Mặc dù, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực tối đa và tinh thần hợp tác chặt chẽ cùng Doosan, PECC2 tin tưởng sẽ hoàn thành dự án, đáp ứng kỳ vọng và mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Đại diện các bên tham dự lễ ký kết.

Việc đưa dự án vào vận hành không những đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hóa, mà Dự án còn cấp điện cho khu vực trung tâm phụ tải miền Bắc.

Với nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, việc dự án điện khí LNG Công Thanh 4.500 MW đưa vào vận hành có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.