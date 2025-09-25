Việt Nam và IFAD ký kết hiệp định viện trợ không hoàn lại 3,79 triệu USD

(TBTCO) - Mới đây, Bộ Tài chính Việt Nam và Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) đã ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại khoảng 3,79 triệu USD cho hai dự án Khuyến khích tài chính đổi mới để tạo sinh kế thích ứng ở vùng đất ngập nước tại các tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Theo đó, Dự án IFIA Bến Tre được tài trợ 1,52 triệu USD; Dự án IFIA Trà Vinh được tài trợ 2,27 triệu USD.

Mục tiêu chính của các dự án nhằm thí điểm và nhân rộng các công cụ tài chính đổi mới để hỗ trợ sinh kế bền vững. Đồng thời, khuyến khích hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân ven biển trong triển khai các sáng kiến công nghệ thích ứng; tăng cường năng lực tiếp cận vốn, nâng cao khả năng quản trị và phát triển bền vững cho hợp tác xã, hộ nông dân và doanh nghiệp nhỏ.

Kết quả kỳ vọng của dự án là thí điểm thành công các mô hình sinh kế dựa trên hệ sinh thái ven biển (nuôi trồng thủy sản sinh thái, du lịch cộng đồng, khai thác lâm sản ngoài gỗ).

Đoàn công tác của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) khảo sát thực tế. Ảnh: Lan Anh

Bên cạnh đó, hình thành và phổ biến bộ công cụ tài chính đổi mới, có thể áp dụng tại nhiều địa phương khác trong cả nước. Qua đó, góp phần bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn, đất ngập nước, nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

Theo đại diện Bộ Tài chính, việc ký kết lần này không chỉ là một hoạt động tài trợ đơn thuần, mà còn mang nhiều ý nghĩa chiến lược, khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài Việt Nam - IFAD. Các dự án mới phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam về phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là đóng góp cụ thể của Việt Nam vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Cũng theo Bộ Tài chính, các dự án mở ra cơ hội hợp tác mới giữa các doanh nghiệp và hộ sản xuất nhỏ, giúp nông dân tiếp cận nguồn lực, công nghệ và thị trường, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và tính bền vững trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Thông qua hai dự án mới được ký kết, Việt Nam và IFAD không chỉ huy động thêm nguồn lực tài chính quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa các mô hình sinh kế xanh, củng cố khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả, bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và hệ sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long.