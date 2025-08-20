(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thành lập Chi nhánh Bắc Nghệ An

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-MB-HĐQT của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân Đội về việc thành lập Chi nhánh Bắc Nghệ An;

Căn cứ Công văn số 9193/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đủ điều kiện thành lập Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Bắc Nghệ An;

MB trân trọng thông báo thành lập Chi nhánh Bắc Nghệ An.

Thời gian hoạt động chính thức: Kể từ ngày 28/08/2025.

Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, đường Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02386 255 777 Fax: 02386 256 777

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối,…