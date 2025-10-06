Kinh tế 9 tháng tăng 7,85%, duy trì đà phục hồi mạnh mẽ

(TBTCO) - GDP quý III/2025 ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 7,85% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 trong 15 năm qua, chỉ sau mức tăng 9,44% của năm 2022.

Ngày 6/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2025.

GDP quý 3 tăng 8,23%

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê, kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực lớn của toàn hệ thống chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức từ biến động kinh tế thế giới.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2025 ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của quý III/2022 - mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2025. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 7,85% so với cùng kỳ, đứng thứ hai trong 15 năm qua, chỉ sau mức tăng 9,44% của năm 2022.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 5,36% vào tăng trưởng chung; công nghiệp và xây dựng tăng 8,69%, đóng góp 43,05%; dịch vụ tăng 8,49%, đóng góp 51,59%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định dù chịu tác động của thiên tai, bão lũ; lâm nghiệp tăng 6,46%, thủy sản tăng 4,48%.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế, tăng 9,92%. Ngành xây dựng tăng 9,33%, cho thấy tiến độ đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đã được thúc đẩy rõ nét, qua đó tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Khu vực dịch vụ phục hồi mạnh với mức tăng 8,49%, được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng và du lịch trong nước

Cơ cấu kinh tế 9 tháng cho thấy tỷ trọng dịch vụ chiếm 42,9%, cao hơn so với cùng kỳ 2024, phản ánh xu hướng chuyển dịch tích cực của nền kinh tế sang khu vực có giá trị gia tăng cao hơn.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 17,3%

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục sôi động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu tăng 16%, nhập khẩu tăng 18,8%, đưa cán cân thương mại xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Thị trường lao động cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,1 triệu người, tăng hơn 550 nghìn người so với cùng kỳ; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm xuống 2,22%, tỷ lệ thiếu việc làm chỉ còn 1,65%. Thu nhập bình quân của người lao động quý III/2025 là 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 124 nghìn đồng so với quý II/2025 và tăng 748 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sức hồi phục của sản xuất và dịch vụ.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, cung cầu hàng hóa thiết yếu bảo đảm, tiêu dùng nội địa tăng khá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ vững chắc”, công nghiệp duy trì tăng trưởng, đầu tư toàn xã hội đạt kết quả cao hơn cùng kỳ; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân được cải thiện

Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức do Việt Nam có độ mở lớn, chịu tác động từ biến động quốc tế, thiên tai, dịch bệnh. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, cần sự quyết tâm cao và hành động đồng bộ của Chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội./.