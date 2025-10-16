(TBTCO) - Nếu như “ngân hàng số” từng là đích đến, thì trong kỷ nguyên công nghệ cao hiện nay, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Liệu 5 năm tới, người dùng còn nhận ra đâu là ngân hàng mình đang dùng?

Ngân hàng số đã không còn đủ

Làn sóng chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc cách các ngân hàng vận hành và phục vụ khách hàng. Những công nghệ như dữ liệu lớn (Big Data), máy học (Machine Learning), điện toán đám mây hay tự động hóa quy trình (RPA) đang được ứng dụng mạnh mẽ trên toàn cầu, giúp các nền tảng ngân hàng cá nhân hóa, thông minh và linh hoạt hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên 90% giao dịch cá nhân hiện diễn ra qua các kênh trực tuyến. Như tại SHB, hơn 95% nghiệp vụ đã được số hóa, trong khi trên 98% giao dịch của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của ngân hàng trong cuộc đua công nghệ.

Thế nhưng, chính vì cuộc đua số hóa diễn ra mạnh mẽ, lợi thế cạnh tranh của khái niệm “ngân hàng số” đang dần mất đi. Nếu như cách đây 5 năm, một ứng dụng chuyển tiền nhanh, giao diện đẹp còn khiến người dùng trầm trồ, thì nay, những yếu tố đó đã trở thành tiêu chuẩn tối thiểu. Người dùng hiện nay mong muốn có một nền tảng tài chính linh hoạt, nơi có thể thực hiện hầu hết các nhu cầu, từ thanh toán, tiết kiệm đến đầu tư, bảo hiểm hay chi tiêu thông minh... một cách liền mạch và an toàn.

Nhu cầu đó thể hiện rõ nhất ở nhóm người dùng trẻ - thế hệ sinh ra trong môi trường số và coi điện thoại là trung tâm của mọi hoạt động tài chính. Chị Minh Trang (28 tuổi, nhân viên truyền thông tại Hà Nội) chia sẻ: “Gần như mọi thứ tôi đều làm trên điện thoại, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến mua các loại vé phim, máy bay, ca nhạc,.... Tôi chỉ mong các ứng dụng ngân hàng ngày càng tiện hơn, có thể gói gọn nhiều dịch vụ trong một chỗ, đỡ phải cài thêm quá nhiều app khác.”

Theo ông Nguyễn Xuân Thành (Đại học Fulbright Việt Nam), kỷ nguyên công nghệ đang định hình lại toàn bộ trải nghiệm tài chính. Người dùng muốn mọi giao dịch diễn ra tức thì, liền mạch và cá nhân hóa, từ định danh điện tử (eKYC) đến các “siêu ứng dụng” tích hợp tài chính, tiêu dùng và xã hội. Cùng với đó, ngân hàng mở và tài chính nhúng đang trở thành hướng đi chủ đạo, khi dữ liệu và dịch vụ được chia sẻ qua API, tạo nên hệ sinh thái phong phú và cạnh tranh khốc liệt.

“Ngân hàng số không còn là cuộc đua ai có ứng dụng, mà là cuộc đua về trải nghiệm, sự cá nhân hóa và khả năng đồng hành cùng khách hàng. Người dùng giờ đây cần một nền tảng linh hoạt, thông minh, tích hợp nhiều dịch vụ ‘may đo’, chứ không chỉ là công cụ giao dịch tài chính đơn thuần”, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB cho biết. .

Siêu ứng dụng: Bước tiến hóa tất yếu của ngân hàng tương lai

Sau giai đoạn số hóa toàn diện, khái niệm “ngân hàng số” giờ không còn đủ để mô tả những gì đang diễn ra, khi các dịch vụ tài chính bắt đầu được gắn sâu vào mọi nhu cầu hàng ngày của người dùng từ mua sắm, du lịch đến đầu tư và quản lý tài chính cá nhân. Theo Công ty tư vấn kỹ thuật số Publicis Sapient (Mỹ), doanh thu tài chính từ các dịch vụ liên kết năm 2025 là khoảng 160 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng thị trường này trên toàn cầu giai đoạn 2021-2025 là 41%/năm và vẫn đang tiếp tục tăng mạnh.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang hình thành rõ nét. Nhờ hạ tầng core banking thế hệ mới và định danh điện tử (eKYC) kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, các ngân hàng liên tục mở rộng hệ sinh thái số. Thậm chí, nhiều nhà băng còn mạnh tay cắt giảm chi nhánh, phòng giao dịch, thay vào đó là đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu,… Kênh số được xác định sẽ trở thành kênh kinh doanh chính thay vì kênh phụ trợ của các ngân hàng.

Từ chỗ chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản như chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, nhiều ngân hàng đang chuyển mình thành “siêu ứng dụng tài chính” trên một ứng dụng duy nhất. Tại đây, người dùng có thể thanh toán, tiết kiệm, đầu tư (bảo hiểm, chứng khoán, trái phiếu…) và trải nghiệm các dịch vụ đời sống như mua sắm, du lịch, di chuyển… đúng nghĩa một trợ lý tài chính toàn diện trong kỷ nguyên số.

Trong bức tranh đó, SHB là một trong những ngân hàng tiên phong hiện thực hóa mô hình siêu ứng dụng tại Việt Nam. Việc ra mắt ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA vào tháng 6/2025 đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng tài chính thông minh, đồng hành cùng khách hàng ở mọi quyết định từ chi tiêu hằng ngày đến đầu tư dài hạn.

Theo ông Đỗ Quang Vinh, nếu SHB Mobile trước đây chủ yếu phục vụ các nhu cầu cơ bản như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, truy vấn thông tin hay gửi tiết kiệm, thì SHB SAHA đã tiến một bước dài hơn, trở thành nền tảng tài chính số đa tiện ích, tích hợp nhiều dịch vụ trong cùng một ứng dụng. Không chỉ giúp người dùng chuyển - nhận tiền, chi trả tiện ích, hóa đơn..., SHB SAHA còn mở rộng sang các nhu cầu tài chính dài hạn như đầu tư sinh lời, bảo hiểm và quản lý tài chính cá nhân.

Đáng chú ý, ứng dụng còn kết nối với hệ sinh thái đối tác rộng lớn từ VETC (giao thông số), Dai-ichi Life (bảo hiểm), VinaCapital (đầu tư) đến FUTA Bus Lines (vận chuyển) cùng nhiều doanh nghiệp dịch vụ, tiêu dùng khác..., mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng trong mọi hoạt động tài chính và đời sống. Người dùng cũng có thể tích điểm thưởng (rewards), nhận ưu đãi từ các đối tác, hoặc tham gia các game tương tác ngay trên ứng dụng - tạo nên một không gian tài chính số năng động, thân thiện và gắn kết hơn với người dùng trẻ.

Anh Minh Vũ (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Đã từ lâu tôi không còn vào app ngân hàng chỉ để chuyển tiền nữa mà còn tích lũy sinh lời, đổi điểm quà tặng hay đơn giản chỉ để đọc thông tin khuyến mãi hoặc chơi game giả tỏa đầu óc sau ngày làm việc. Một ứng dụng mà làm được từng ấy việc, tôi thấy thật tiện và dễ gắn bó hơn”.

Bên cạnh việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về ngân hàng số đã được áp dụng trước đây, nhằm ứng phó với sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, SHB đã đầu tư vào bảo mật trên ứng dụng SHB SAHA, cung cấp bộ công cụ toàn diện để khách hàng chủ động bảo vệ tài khoản khi giao dịch trực tuyến. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của SHB trong việc xây dựng một môi trường ngân hàng số an toàn, hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm.

Kể từ khi ra mắt, tỷ lệ khách hàng mở mới trên nền tảng SHB SAHA đã tăng mạnh, đạt 158% so với trước tháng 6, cho thấy sức hút của ứng dụng đối với người dùng trẻ và khách hàng số. Đồng thời, tỷ lệ giao dịch thực hiện qua SAHA cũng tăng hơn 133% so với giai đoạn trước, phản ánh sự chuyển dịch rõ nét của khách hàng sang kênh số mới.

Theo các chuyên gia, app ngân hàng thế hệ mới như SHB SAHA đang trở thành vũ khí chiến lược giúp các nhà băng giữ chân người dùng và dòng vốn trong bối cảnh thị trường ngân hàng số dần bão hòa. Khi mọi nhu cầu từ thanh toán, đầu tư, vay mua nhà đến du lịch, giải trí đều được đáp ứng trong một ứng dụng duy nhất, khách hàng sẽ không còn lý do để rời bỏ nền tảng đó.

Và có lẽ, chỉ trong vài năm tới, người dùng sẽ không còn nhận ra đâu là ngân hàng mình đang sử dụng - bởi ngân hàng khi ấy đã hòa vào từng quyết định tài chính, từng giao dịch, từng nhịp sống số của họ. Ngân hàng tương lai không nằm trong điện thoại, mà nằm trong hành trình sống của mỗi người./.