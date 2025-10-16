Củng cố hàng rào phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết.

Toàn cảnh Hội thảo phổ biến thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền. Ảnh tư liệu.

Bên cạnh đó, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ góp phần tích cực cho việc thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Chính phủ đã cam kết với Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).

Phó Thống đốc cho biết, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, với tư cách cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, tăng cường phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện ba nhóm hành động chiến lược, trong đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý là một trụ cột.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 thay thế Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (Thông tư 27), có hiệu lực từ ngày 01/11/2025 và kèm giai đoạn chuyển tiếp đến hết ngày 31/12/2025 để các tổ chức chủ động hoàn thiện quy trình nội bộ, cập nhật hệ thống công nghệ và cơ chế kiểm soát tuân thủ.

Việc ban hành Thông tư 27 cũng là một bước quan trọng trong thực hiện Hành động số 5 của Kế hoạch hành động quốc gia mà Việt Nam đã cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Thông tư 27 nhấn mạnh nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro, yêu cầu các tổ chức phải cập nhật, đánh giá định kỳ rủi ro rửa tiền, xây dựng quy trình nhận biết và xác minh khách hàng, bao gồm cả trường hợp khách hàng không có tài khoản hoặc ít giao dịch. Các đối tượng báo cáo phải thường xuyên giám sát mối quan hệ kinh doanh, bảo đảm giao dịch phù hợp với nguồn tiền hợp pháp và hồ sơ nhận biết khách hàng.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền cho biết, Thông tư 27 có mục tiêu hướng dẫn và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong quá trình triển khai.

Bên cạnh Thông tư 27, hội thảo cũng giới thiệu một số nội dung liên quan tới công tác phòng, chống rửa tiền tại Luật Công nghiệp công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn thử nghiệm.

Trong giai đoạn này, việc tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống rửa tiền là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn và phát triển bền vững của hệ thống tài chính - kinh tế quốc gia.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước giới thiệu về một số kết quả cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2023 - 2025 và các kế hoạch triển khai đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2023 - 2027./.