Tỷ giá USD hôm nay (4/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ kéo dài mạch tăng 5 tuần, DXY giữ trên 100 điểm

07:21 | 04/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 4/4, tỷ giá trung tâm kết tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; lũy kế tăng 7 đồng tuần qua; trong khi tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ổn định quanh ngưỡng trần 26.362 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY duy trì trên 100 điểm, phản ánh sức mạnh USD nhưng đà tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 4/4, nhìn lại phiên cuối tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố được giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD. Cùng xu hướng, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng ổn định ở cả hai chiều, niêm yết quanh 23.902 - 26.312 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tính chung tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng tổng cộng 7 đồng, duy trì xu hướng nhích dần qua từng phiên; qua đó, ghi nhận chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp, với mức tăng lũy kế lên tới 63 đồng.

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối. Ảnh tư liệu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên cuối tuần trong khoảng 23.851,65 - 26.362 VND/USD.

Trong phiên cuối tuần, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung đi ngang, dao động hẹp quanh vùng trần 26.362 VND/USD ở chiều bán ra. Mặt bằng giá khá ổn định giữa các ngân hàng lớn, trong khi biến động chỉ xuất hiện cục bộ như: Techcombank tăng nhẹ 5 đồng chiều mua vào; còn Sacombank và HSBC điều chỉnh giảm nhẹ ở chiều mua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD tăng 60 đồng chiều mua vào và 50 đồng chiều bán ra so với phiên trước, giao dịch phổ biến quanh 27.480 - 27.520 VND/USD.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 3/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (4/4): DXY
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược lại, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng mạnh và lan tỏa rộng. Nhiều ngân hàng tăng đáng kể ở cả hai chiều, nổi bật như: ACB tăng chiều mua vào 521 đồng, bán ra tăng 629 đồng; Sacombank tăng lần lượt 51 đồng và 56 đồng... Tuy nhiên, một số ngân hàng như Vietcombank và HSBC... điều chỉnh giảm.

Trong khi đó, tỷ giá GBP biến động trái chiều và phân hóa mạnh hơn. Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể như: Techcombank tăng 87 đồng chiều mua và 105 đồng chiều bán. Chiều ngược lại, Vietcombank và HSBC... giảm sâu; trong đó, Vietcombank giảm tới 218 - 228 đồng.

So với cuối tuần trước, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung tăng nhẹ nhưng phân hóa giữa các nhà băng. Một số ngân hàng lớn như: Vietcombank, Agribank... ghi nhận tăng khoảng 7 đồng ở cả hai chiều; trong khi BIDV giảm nhẹ 3 đồng chiều mua, nhưng vẫn tăng 7 đồng chiều bán. Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng như: ACB, Eximbank hay HSBC... điều chỉnh giảm nhẹ ở giá mua.

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế rõ rệt so với cuối tuần trước. Nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh ở cả hai chiều, nổi bật như: ACB tăng tới 521 đồng chiều mua và 629 đồng chiều bán; Sacombank, Techcombank, Eximbank... chỉ tăng từ vài chục đến hơn 60 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dừng ở mức 100,18 điểm, tăng nhẹ 0,15%, cho thấy đồng USD vẫn duy trì xu hướng mạnh lên nhưng biên độ không lớn, phản ánh tâm lý thận trọng trước các yếu tố như dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.

Trên thị trường ngoại hối, USD tăng giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt. Cụ thể, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8684, tăng 0,2%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,7578, tăng 0,22%, cho thấy đồng EUR và GBP suy yếu rõ hơn.

Trong khi đó, USD/JPY ở mức 159,67, chỉ nhích nhẹ 0,03%, phản ánh đà tăng của USD với đồng yên có phần chậm lại. Ngược lại, USD/CNY giảm nhẹ 0,04% xuống 6,8826.

Chỉ số DXY đang có dấu hiệu bước vào vùng tích lũy, tiệm cận mức đỉnh trong năm và duy trì trên ngưỡng tâm lý 100 điểm, với diễn biến gắn chặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhẹ trên toàn bộ các kỳ hạn, cho thấy thị trường đang nhạy cảm với dòng tin tức địa chính trị mang tính “lúc nóng, lúc nguội”.

Đầu tuần, đồng USD được hỗ trợ bởi tâm lý bi quan khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tấn công tên lửa vào Israel, làm gia tăng rủi ro khu vực. Tuy nhiên, sang ngày thứ 3, USD đảo chiều khi tâm lý thị trường cải thiện sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ có thể rút khỏi Iran trong vòng 2 - 3 tuần.

Tuần tới, tâm điểm sẽ chuyển sang các dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ công bố ngày 10/4, đặc biệt là chỉ số CPI và PCE. Đồng thời, nhà đầu tư cũng theo dõi sát biên bản cuộc họp FOMC sau quyết định giữ nguyên lãi suất với lập trường mang tính “diều hâu” tại cuộc họp ngày 18/3, đây sẽ là yếu tố then chốt định hướng xu hướng tiếp theo của đồng USD./.

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
(TBTCO) - Ngày 3/4, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International, và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ đáp ứng nhu cầu học tập ở nước ngoài với tỷ giá ưu đãi, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình "Chuyển tiền du học - Không lo tỷ giá" từ tháng 4/2026
Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Kim TT/AVPL 17,020 ▼90K 17,320 ▼140K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Nguyên Liệu 99.99 15,900 ▲250K 16,100 ▲250K
Nguyên Liệu 99.9 15,850 ▲250K 16,050 ▲250K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,700 ▲150K 17,100 ▲150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,650 ▲150K 17,050 ▲150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,580 ▲150K 17,030 ▲150K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Hà Nội - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Miền Tây - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Miếng SJC Nghệ An 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Miếng SJC Thái Bình 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
NL 99.90 15,570 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,600 ▼100K
Trang sức 99.9 16,500 ▼140K 17,200 ▼140K
Trang sức 99.99 16,510 ▼140K 17,210 ▼140K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,701 ▼14K 17,312 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,701 ▼14K 17,313 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,699 ▼14K 1,729 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,699 ▼14K 173 ▼1571K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,679 ▼14K 1,714 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 163,203 ▼1386K 169,703 ▼1386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,813 ▼1050K 128,713 ▼1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,814 ▼952K 116,714 ▼952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,814 ▼855K 104,714 ▼855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 91,186 ▼816K 100,086 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,731 ▼584K 71,631 ▼584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Cập nhật: 06/04/2026 10:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17667 17940 18516
CAD 18367 18643 19256
CHF 32235 32618 33265
CNY 0 3470 3830
EUR 29718 29990 31018
GBP 34001 34391 35319
HKD 0 3230 3432
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14712 15297
SGD 19944 20226 20742
THB 723 787 840
USD (1,2) 26073 0 0
USD (5,10,20) 26114 0 0
USD (50,100) 26142 26162 26361
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,141 26,141 26,361
USD(1-2-5) 25,096 - -
USD(10-20) 25,096 - -
EUR 29,892 29,916 31,156
JPY 160.99 161.28 169.96
GBP 34,231 34,324 35,303
AUD 17,874 17,939 18,512
CAD 18,591 18,651 19,221
CHF 32,562 32,663 33,428
SGD 20,096 20,158 20,828
CNY - 3,766 3,885
HKD 3,303 3,313 3,431
KRW 16.14 16.83 18.2
THB 771.01 780.53 830.53
NZD 14,709 14,846 15,188
SEK - 2,738 2,818
DKK - 4,001 4,116
NOK - 2,654 2,732
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,123.43 - 6,870.24
TWD 744.55 - 896.42
SAR - 6,917.51 7,241.74
KWD - 83,780 88,593
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,111 26,141 26,361
EUR 29,746 29,865 31,038
GBP 34,127 34,264 35,261
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,283 32,413 33,322
JPY 161.08 161.73 168.99
AUD 17,806 17,878 18,462
SGD 20,102 20,183 20,758
THB 786 789 823
CAD 18,539 18,613 19,172
NZD 14,742 15,268
KRW 16.74 18.35
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26361
AUD 17801 17901 18827
CAD 18532 18632 19645
CHF 32460 32490 34072
CNY 3766.5 3791.5 3926.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29859 29889 31617
GBP 34244 34294 36054
HKD 0 3355 0
JPY 161.44 161.94 172.45
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14780 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20071 20201 20934
THB 0 750.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17000000 17000000 17500000
SBJ 16000000 16000000 17500000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,361
USD20 26,150 26,200 26,361
USD1 23,851 26,200 26,361
AUD 17,834 17,934 19,065
EUR 30,007 30,007 31,461
CAD 18,471 18,571 19,899
SGD 20,143 20,293 20,887
JPY 161.9 163.4 168.19
GBP 34,113 34,463 35,386
XAU 17,098,000 0 17,452,000
CNY 0 3,674 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/04/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80