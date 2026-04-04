Tỷ giá USD hôm nay (4/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ kéo dài mạch tăng 5 tuần, DXY giữ trên 100 điểm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 4/4, nhìn lại phiên cuối tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố được giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD. Cùng xu hướng, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng ổn định ở cả hai chiều, niêm yết quanh 23.902 - 26.312 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tính chung tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng tổng cộng 7 đồng, duy trì xu hướng nhích dần qua từng phiên; qua đó, ghi nhận chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp, với mức tăng lũy kế lên tới 63 đồng.

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên cuối tuần trong khoảng 23.851,65 - 26.362 VND/USD.

Trong phiên cuối tuần, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung đi ngang, dao động hẹp quanh vùng trần 26.362 VND/USD ở chiều bán ra. Mặt bằng giá khá ổn định giữa các ngân hàng lớn, trong khi biến động chỉ xuất hiện cục bộ như: Techcombank tăng nhẹ 5 đồng chiều mua vào; còn Sacombank và HSBC điều chỉnh giảm nhẹ ở chiều mua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD tăng 60 đồng chiều mua vào và 50 đồng chiều bán ra so với phiên trước, giao dịch phổ biến quanh 27.480 - 27.520 VND/USD.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 3/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Ngược lại, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng mạnh và lan tỏa rộng. Nhiều ngân hàng tăng đáng kể ở cả hai chiều, nổi bật như: ACB tăng chiều mua vào 521 đồng, bán ra tăng 629 đồng; Sacombank tăng lần lượt 51 đồng và 56 đồng... Tuy nhiên, một số ngân hàng như Vietcombank và HSBC... điều chỉnh giảm.

Trong khi đó, tỷ giá GBP biến động trái chiều và phân hóa mạnh hơn. Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể như: Techcombank tăng 87 đồng chiều mua và 105 đồng chiều bán. Chiều ngược lại, Vietcombank và HSBC... giảm sâu; trong đó, Vietcombank giảm tới 218 - 228 đồng.

So với cuối tuần trước, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung tăng nhẹ nhưng phân hóa giữa các nhà băng. Một số ngân hàng lớn như: Vietcombank, Agribank... ghi nhận tăng khoảng 7 đồng ở cả hai chiều; trong khi BIDV giảm nhẹ 3 đồng chiều mua, nhưng vẫn tăng 7 đồng chiều bán. Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng như: ACB, Eximbank hay HSBC... điều chỉnh giảm nhẹ ở giá mua.

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế rõ rệt so với cuối tuần trước. Nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh ở cả hai chiều, nổi bật như: ACB tăng tới 521 đồng chiều mua và 629 đồng chiều bán; Sacombank, Techcombank, Eximbank... chỉ tăng từ vài chục đến hơn 60 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dừng ở mức 100,18 điểm, tăng nhẹ 0,15%, cho thấy đồng USD vẫn duy trì xu hướng mạnh lên nhưng biên độ không lớn, phản ánh tâm lý thận trọng trước các yếu tố như dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.

Trên thị trường ngoại hối, USD tăng giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt. Cụ thể, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8684, tăng 0,2%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,7578, tăng 0,22%, cho thấy đồng EUR và GBP suy yếu rõ hơn.

Trong khi đó, USD/JPY ở mức 159,67, chỉ nhích nhẹ 0,03%, phản ánh đà tăng của USD với đồng yên có phần chậm lại. Ngược lại, USD/CNY giảm nhẹ 0,04% xuống 6,8826.

Chỉ số DXY đang có dấu hiệu bước vào vùng tích lũy, tiệm cận mức đỉnh trong năm và duy trì trên ngưỡng tâm lý 100 điểm, với diễn biến gắn chặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhẹ trên toàn bộ các kỳ hạn, cho thấy thị trường đang nhạy cảm với dòng tin tức địa chính trị mang tính “lúc nóng, lúc nguội”.

Đầu tuần, đồng USD được hỗ trợ bởi tâm lý bi quan khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tấn công tên lửa vào Israel, làm gia tăng rủi ro khu vực. Tuy nhiên, sang ngày thứ 3, USD đảo chiều khi tâm lý thị trường cải thiện sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ có thể rút khỏi Iran trong vòng 2 - 3 tuần.